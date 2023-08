La Massese e i suoi gioielli Baracchini, punta atipica a Massa

Un centravanti atipico per la Massese. Luca Baracchini, classe 2002 nato a Carrara ma risiedente a Sarzana, ha convinto tutti e la Massese ha convinto lui. "Sono dell’idea che un ragazzo alla mia età debba prima di tutto sentirsi benvoluto e importante all’interno di un gruppo – spiega il giocatore –. Alla Massese mi sono sentito subito a mio agio con tutti. Mi è piaciuto il progetto e il direttore e l’allenatore mi hanno convinto a restare qui. Ho sempre visto la Massese come una grande piazza. E’ vero che fin qui ho sempre giocato in Serie D ma scendere di categoria non mi pesa perché indosserò una maglia importante. Sinora sono stato in tre società di Serie D ma, col massimo rispetto per queste piazze, penso che nessuna sia paragonabile a Massa a livello calcistico".

Baracchini ha dato i primi calci al pallone al San Lazzaro Lunense, vicino casa, poi dai 9 anni ha fatto tutta la trafila giovanile con lo Spezia. "Per caratteristiche il mio ruolo principale è sempre stato quello di esterno d’attacco. Mi piace puntare l’uomo, dribblare e andare via in velocità. Sono un destro e quindi prediligo partire da sinistra per rientrare e andare al tiro ma mi trovo bene anche a destra. In Under 17 e soprattutto nel primo anno di Primavera ho iniziato a giocare tanto da punta centrale e ho visto che posso ricoprire quel ruolo. Certo lo faccio con le mie caratteristiche. Mi piace cercare la profondità e allungare le difese. Devo imparare a gestire meglio il pallone quando mi arriva addosso. Col sistema di gioco del mister, comunque, mi sto trovando bene anche come riferimento centrale".

Gianluca Bondielli