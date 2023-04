La Massese di Della Bona si ferma "La Cuoiopelli ha vinto con merito" Esordio da titolare per Zeni: "Partita complicata e piuttosto movimentata"

di Gianluca Bondielli

Prima o poi doveva arrivare la prima battuta d’arresto per la Massese di Giuseppe Della Bona che alla sesta partita ha ceduto il passo alla Cuoiopelli. "Bisogna fare i complimenti a loro perché hanno meritato di vincere – commenta sportivamente il mister massese –. Noi siamo partiti benissimo e ci siamo portati in vantaggio ma una volta preso il pareggio abbiamo perso un po’ di distanze tra i reparti. Il campo era grande e lo permetteva. Loro sono stati bravi tecnicamente a sfruttare questi spazi che abbiamo concesso. La Cuoiopelli del resto ha una squadra forte e credo che la sua ambizione iniziale fosse quella di vincere il campionato. I ragazzi, comunque, anche stavolta hanno lottato sino alla fine. Bisogna soltanto resettare tutto per partire forte nella partita di sabato contro il Camaiore".

Camaiore su cui sembrava che la Massese potesse fare la corsa ma che è adesso scappato a +4. "La corsa dobbiamo farla solo su noi stessi – specifica Della Bona – senza guardare gli altri. Dobbiamo fare il massimo ed a fine campionato vedere dove siamo arrivati. Se riusciamo ad agganciare qualche squadra sopra meglio ma l’importante è evitare i play out che quando siamo arrivati rappresentavano la paura più grande".

La Massese a Santa Croce sull’Arno ha dovuto fare a meno di un giocatore fondamentale come Mattia Bonini nell’economia delle quote. L’assenza dell’esterno d’attacco ha costretto il mister a rivedere lo schieramento facendo debuttare dal primo minuto in mediana il giovane Mattia Zeni come classe 2004 e inserendo l’africano Francisco, classe 2003, nel tridente d’attacco. "Come prima partita da titolare è stata un po’ complicata e anche piuttosto movimentata – ha esternato il centrocampista apuano –. Ho cercato di dare il contributo che potevo alla squadra. Il gol fatto ci aveva galvanizzato poi qualche evento sfortunato ci ha fatto un po’ cadere psicologicamente".