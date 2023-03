La Massese alla volata salvezza "Finire in bellezza e con umiltà"

Quattro partite al termine del campionato. La Massese è pronta per la "volata" salvezza. Un finale di stagione che sulla carta sembra abbordabile guardando le avversarie ma che può nascondere ugualmente diverse insidie. Lo sa bene un "uomo di calcio" come Giorgio Eritreo. "A prescindere dagli avversari – precisa subito il team manager della Massese – quello che sarà fondamentale è non abbassare la guardia. Veniamo da una striscia più che positiva e anche la prestazione di domenica ha dimostrato compattezza e attenzione. L’unico rischio, a parer mio, è quello di sentirci già fuori, di sentirci bravi. Potrebbe essere quello di conseguenza il nemico peggiore. Detto questo nell’ambiente c’è soddisfazione, c’è motivazione perché abbiamo ristabilito un ordine, siamo riusciti perlomeno sia psicologicamente e moralmente a riconoscerci comunque come una squadra con determinate qualità. Ora abbiamo questa consapevolezza che per un periodo anche abbastanza lungo avevamo un po’ perso. Ci sono tutte le componenti per finire bene se però con umiltà e attenzione continuiamo questo percorso che abbiamo iniziato quando il nuovo allenatore ha preso un po’ le redini". Nonostante 10 punti fatti in 4 gare la Massese non può dirsi ancora fuori anche in virtù di certi risultati a sorpresa arrivati da altri campi.

"E’ proprio così – conferma Eritreo - una delle leve su cui far conto era proprio quella della forbice di punti da chi sta sotto e invece la distanza si è ridotta la settimana scorsa. Pensate a come saremmo stati messi ora se non fossimo riusciti a cambiare nettamente tendenza come invece abbiamo fatto. Siamo ancora lì a dimostrazione del fatto che conta non mollare. Per noi la gara di domenica diventa fondamentale perché la giornata prevede anche lo scontro diretto tra San Marco e San Miniato e facendo risultato potremmo incrementare il vantaggio quanto meno su una delle due".

Gianluca Bondielli