La Fivizzanese cerca gloria

Dopo aver sostato dalla 15° giornata alla 23° in area play off per poi scivolare fuori dalla zona spareggi-promozione, la Fivizzanese si rituffa nella nuova stagione 2023-24. La Medicea del nuovo mister Davide Duchi da qualche giorno ha ripreso a ’sudare’ per affrontare un’annata che dovrà essere quella della definitiva consacrazione in area nobile. La società attraverso il ds Filippo Tornaboni ha operato sul mercato con oculatezza, confermando lo zoccolo duro dell’organico che nella passata stagione ha conquistato il 6° posto e puntellato la rosa con gli innesti preziosi dei portieri Cibei e Mariani.

Per il reparto difensivo sono arrivati Bocchi e Selimi, a centrocampo Filippo Bianchi, Prenci, Lombardo, Gabriele Bianchi e Andrea Salku, sul fronte offensivo il cubano Lopez Cordoba e Alvisi. "Alla luce dell’organico a disposizione – ha detto Duchi – sento di avere maggiori responsabilità. Ma me le prendo volentieri. Gli stimoli per fare bene non verranno a mancare". La concorrenza nel girone sarà agguerrita, tante le potenziali candidate alla promozione in Prima categoria. L’ex 8 di Aullese-Serricciolo-Fivizzanese, Borgotaro ne è consapevole, gli riconosce rispetto ma si sente pronto nel dargli battaglia. "Ritengo che Ricortola, Carrarese Giovani, Montignoso e Villafranchese siano le squadre da battere – ha aggiunto – Portiamo rispetto, senza temere la concorrenza anche perché siamo un organico di valore per la categoria. Ho parlato con i ragazzi in questi primi giorni di lavoro, sono decisi a dare battaglia. Credo ci siano le componenti per una stagione fruttuosa". Alenatore: Davide Duchi, secondo: Christian Montani, allenatore: portieri Marco Pasquali. Portieri: Alessandro Cibei, Paolo Mariani. Difensori: Federico Bocchi, Nicola Cardellini, Damiano Gerali, Gersi Selimi, Davide Pigoni, Lorenzo Ceragioli, Simone Domenichelli. Centrocampisti: Alex Prenci, Erik Lombardo, Gabriele Giovannucci, Gabriele Bianchi, Massimo Mencatelli, Fabio Zarrelli, Andrea Salku, Filippo Bianchi, Lorenzo Berti. Attaccanti: Bruno Salku, Riccardo Alvisi, Luis Enrique Lopez Cordova, Danny Costa.

Ebal.