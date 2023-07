La Finlandia rende onore al podista Guerra Medaglia d’argento nei 10mila agli Europei

Medaglia di argento nei 10mila metri per Francesco Guerra ai campionati europei su pista disputati a Espoo, in Finlandia. Dopo il nono posto assoluto nei 5mila metri, il forte atleta del Parco Alpi Apuane ha corso una gara esemplare, seguito anche dall’esordiente Nicolò Bedini che ha confermato il suo ottimo stato di forma raggiungendo la 12esima piazza sempre sui 10mila metri. Ma per la società biancoverde non c’è stata solo la pista ma anche la strada: a Vertova, nella bergamasca, bella prestazione di Antonino Lollo (settimo assoluto); mentre a Resia, in Alto Adige, al ’Giro del Lago di Resia’, ottime prove per Andreea Lucaci (ottava assoluta), Ioana Lucaci e Maricica Lucaci.

Alla ’Strafossone’ di Carrara, vittoria di categoria per Mirco Pierotti (SM) e Fabrizio Santi (SM65), secondo posto di categoria per Nicola Vanni (SM), terzo posto di categoria per Roberto Tognari (SM40) e Gino Cappelli (SM65) e buona prova per Luciano Bianchi e Maurizio Folegnani; mentre a Cutigliano, nel pistoiese, alla ’Corsa dei Capitani’ buone prove per Maurizio Pierotti (decimo assoluto), Manuel Tilocca, Federico Ferrarini e Franco Cusinato. A Frassinoro (Modena), A ’La cotta’ di Frassinoro, nel modenese, bella prova per Enrico Manfredini (quarto assoluto).

ma.mu.