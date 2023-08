La Cmc riabbraccia Bruno

"Tornare al Cmc è una opportunità, la squadra allestita è un buon gruppo, lo scorso anno l’allenatore Michele Bertieri ha fatto bene nella C silver e sono curioso di vedere da vicino come lavora". Così Lorenzo Bruno (nella foto), il neo acquisto della società biancoceleste (è un ritorno) racconta il suo ingaggio alla corte del presidente Leonardo Marrazzini per la prossima stagione nel campionato regionale di serie C. Classe 1991, pivot, 200 cm, si avvicina alla pallacanestro nel minibasket del Massa a 7 anni ma dopo il primo campionato giovanile nell’under 14 di oltre Foce, per due anni va al Don Bosco Livorno dove gioca nell’under 15 e 16. Poi sbarca a Carrara (sponda Cmc) dove gioca i campionati under 17 (vincendo il regionale open) e under 19, mentre con la squadra senior vince il campionato regionale di Promozione. Nel 2010 veste la maglia della squadra dell’Audax che vince il campionato di C2, l’anno successivo è a Follo in C1, quindi una stagione a metà tra Tarros La Spezia in C1 e Cmc in serie D. E’ ancora con i biancocelesti nel 2013 in D, ma l’anno successivo vola in serie B con la Mens Sana Siena. Ultime stagioni in C gold, tra Marche, Lombardia, Abruzzo e Puglia.

ma.mu.