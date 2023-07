La Cmc di Carrara al lavoro per definire la squadra: punta su Suriano

Anche Lorenzo Suriano è una riconferma in casa Cmc, la società biancoceleste del presidente Leonardo Marrazzini al lavoro per allestire la nuova squadra che giocherà nella C unica. Dopo i saluti dell’ala Iacopo Loni, dell’ala Andrea Borghini e della guardia Gabriele Viola, ecco le conferme del play Giacomo Fiaschi, del play-guardia Marco Mancini, del pivot Lorenzo Suriano (nella foto) e del play Mattia Pipolo, oltre ai nuovi acquisti del play Matteo Russo e del pivot Donato Tedeschi, mentre in panchina è stato riconfermato coach Michele Bertieri. Classe 1998, ruolo pivot, 195 centimetri, Suriano inizia il minibasket all’età di 7 anni, fino all’under 15 è nelle giovanili della società biancoceleste, poi passa al Versilia per i campionati under 16 e under 17, inoltre gioca in prima squadra che milita in serie D. Quindi rientra nel Cmc dove da anni gioca in C silver, allenato nell’ordine da Massimo Colombi, Mirko Diamanti, Guglielmo Rossi e Michele Bertieri. Nell’ultimo campionato C silver Suriano ha segnato 211 punti in 30 partite (media 7,0) con un best di 20 contro la Libertas Liburnia Livorno. La prossima stagione sarà ancora più impegnativa perché la lotta per mantenere la categoria sarà molto dura e i posti disponibili non saranno molti.

ma.mu.