La Cella sempre più solo in vetta. Ricortola si rialza Crollo del Mulazzo, Carrarese Giovani torna a punti

Cinque giornate al termine del campionato di Seconda categoria e la regina in solitario del torneo La Cella solo nei minuti finali ha ragione del mai domo Atletico Carrara che ha creato non pochi problemi ai pisani.

Si rimette in piedi il Ricortola, ma quanta fatica per avere ragione del San Prospero Navacchio, superato in inferiorità numerica all’ultimo secondo utile su calcio di rigore nei minuti di recupero. Sbanda e va fuori strada per la settima volta da inizio stagione il carrarmato Mulazzo sconfitto sul campo del Ponte alle Origini. Lo stop imposto dai pisani ai rossoblù lunigianesi ha detto che la lindezza degli schemi dettati da mister Strata si sono arrugginiti, si sapeva (o si doveva sapere) fin dalla vigilia della partita: le ultime uscite avevano chiaramente indicato abbassamento di pressione, foschia mentale, inevitabile stanchezza. Riprende nella produzione-punti la Carrarese Giovani che affondano quattro micidiali unghiate nel ventre molle del Monzone. Marmiferi, sempre in partita, determinati nel calare nella contesa la giusta mentalità, condizioni di forma, insomma gli ingredienti ci sono proprio tutti, anche se il tecnico Gigli invita a pensare nel preparare bene domenica dopo domenica. "Abbiamo vinto – afferma –grazie ad una grande prestazione da parte di tutti. Lasciamo agli altri il credo di avere tutti e due i piedi in area play off, come fosse semplice arrivarci! Nossignori, io lascio i sogni alla gente, ma il sottoscritto e con lui la squadra, deve pensare a tenere i piedi ben saldi per terra".

Il futuro, adesso. Domenica, c’è il derbissimo contro il Don Bosco Fossone che ha pareggiato sul campo del Lido di Camaiore. Che cosa mette in preventivo Gigli? "Nulla, nel senso che noi tutti guardiamo al campionato domenica dopo domenica. L’impegno è pericoloso, è di quelli che si possono tranquillamente catalogare come ‘terribili’". Discorso a parte merita la Fivizzanese risollevata nello stato d’animo, più disponibile al sacrificio atletico e più sicura di sé stesso di colpo ritorna squadra vera ma si è vista costretta a dividere la posta con il san Macario grazie ad un gol realizzato in evidente fuorigioco che solo il signor Covassin (fuori forma) da Pisa non ha visto.

Enrico Baldini