La Cella riposa e il Mulazzo prova a sorprendere Fivizzanese suona la carica e insegue il podio

Sette settimane da raccontare, dovrebbe essere così. Il discorso vale sicuramente per la lotta al primato, con la regina La Cella che osserva il turno di riposo, ghiotta opportunità per la seconda forza del torneo Mulazzo che insegue a quattro lunghezze i pisani con 44 punti nel carniere, poi con trentasette punti c’è la coppia Ricortola e san Macario, sul quinto predellino c’è nuovamente la Fivizzanese che nel mercoledì di recupero è andata a vincere per 3-1 sul campo del Navacchio.

Per quanto riguarda le due rappresentanti apuo-lunigianesi Mulazzo e Ricortola, neroverdi impegnati nel superare la curva a gomito rappresentata dal san Macario, la domenica si annuncia una sorta di tappone dolomitico, dove da scalare ci sono i soliti sette GPM. Gli uomini di mister Stefano Strata, dalle 15 sono impegnati sul "Calani" opposti contro l’attuale sesta forza del campionato di Seconda categoria Carrarese Giovani, rossoblù consapevoli di giocarsi moltissimo, almeno il cinquanta per cento delle possibilità per ritornare a stretto contatto della capoclasse La Cella. Va da sé pensare che i lunigianesi, arrivati a questo punto non possono sperperare la ghiotta opportunità che gli offre il turno interno per riportarsi ad una sola lunghezza dai pisani. Se Bergamaschi & Co. dovranno raddoppiarsi nelle forze, altrettanto dovranno fare i gialloblù marmiferi con un piede fuori dall’area spareggi per salire.

"Oggi – sostiene il tecnico Ivano Gigli –, incontriamo una squadra che all’andata battemmo per 2-1e mercoledì scorso nel recupero siamo andati a vincere in casa del sa Macario, dato, molto espressivo che finirà per trasmettere ai ragazzi quella forza d’urto per conquistare il meglio del risultato. Ci aspettiamo una grande prova di intensità da parte di tutti. So benissimo che i lunigianesi vorranno i tre punti per ritornare a far sentire alito pesante a La Cella. Ma anche a noi servono punti per rimanere incollati alla Fivizzanese, nel pomeriggio impegnata nel derbissimo in casa del Monzone. Fate voi".

Sul “Giannetti”, sempre dalle 15, va in onda il derbissimo Monzone contro Fivizzanese. "Avremo di fronte – sostiene il tecnico dei granata Maurelli – un avversario disposto a battersi alla morte; basta guardare la loro posizione in classifica per porre la Medicea nelle condizioni di non perdere, noi non possiamo che provare a vincere. Non sarà facile, ma da parte della squadra mi aspetto una grande prestazione". Terribile fuori-porta per la Filattierese sul campo del Navacchio. Turno interno per l’Atletico Carrara e Don Bosco rispettivamente contro Lido di Camaiore e Pappiana.

Ebal