La Carrarese vuole stupire contro la Fermana

di Gianluca Bondielli

Cerca il “settebello“, inteso come settimo risultato utile consecutivo, la Carrarese in quel di Fermo. Match ostico contro una squadra scorbutica, soprattutto quando si tratta di andarla a trovare in casa propria. All’andata allo stadio dei Marmi fu un calcio di rigore di Schiavi a risolvere una partita molto “bloccata“ ma allora la Fermana decise di cambiare pelle proprio con gli azzurri passando a uno speculare 3-5-2 che non lasciava nulla allo spettacolo.

Non sarà così questo pomeriggio al “Bruno Recchioni“ coi padroni di casa che scenderanno in campo col loro modulo, un più offensivo 4-3-3, e non avranno timori reverenziali. La classifica, ormai relativamente tranquilla, li sprona a cercare gloria tra le mura amiche. Non aspettiamoci una Fermana da arrembaggio, questo no, ma sicuramente più propositiva. I marchigiani saranno guidati dal proprio capitano Giandonato, fresco di rinnovo, che ha smaltito in fretta il malore che lo aveva costretto sabato al ricovero all’ospedale di Imola per accertamenti.

In casa Carrarese l’assente di giornata è lo squalificato Cicconi, uno dei fedelissimi di Dal Canto e non potrebbe essere altrimenti visto che non è soltanto un esterno con spiccate propensioni offensive ma un jolly che diventa spesso un vero e proprio trequartista che parte dalla fascia. Senza di lui e con Coccia a sinistra aspettiamoci meno incursioni sulla corsia mancina e una maggiore sollecitazione di Grassini a destra. Con difesa e centrocampo che non sembra abbiano bisogno di ritocchi è l’attacco il reparto dove regna più incertezza. Giannetti anche questa settimana ha avuto un paio di giorni in cui non ha lavorato a pieno regime. Ha un fastidio che continua a condizionarlo.

Come col Rimini potrebbe partire dalla panchina e sostituirlo dal primo minuto Bernardotto ma occhio a Energe che nella ripresa ha fatto faville. Il napoletano è in forma e su di giri. Il mister veneto potrebbe assecondarne la verve. L’undici di partenza, insomma, potrebbe ricalcare quello di domenica scorsa a meno che pensando ai tre impegni in otto giorni il mister degli apuani non inizi subito il turn over.