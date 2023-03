La Carrarese trionfa nel derby con il Siena

CARRARESE

3

SIENA

0

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta (89’ Cerretelli), Schiavi (78’ Mercati), Palmieri (67’ Bozhanaj), Cicconi (78’ Coccia); Energe (78’ Giannetti), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Frey, Castigliani. All. Dal Canto.

SIENA (4-3-2-1): Lanni (46’ Manni); Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Castorani (46’ Meli), Leone (56’ Orlando), Collodel (58’Buglio); Belloni, Disanto; Paloschi. A disp. Berti, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verduci, De Santis, Picchi, Franco. All. Pagliuca.

Arbitri: Frascaro di Firenze; assistenti Regattieri di Finale Emilia e Landoni di Milano; quarto ufficiale Falleni di Livorno.

Marcatori: 9’ e 68’ Capello, 77’ Bozhanaj.

Note: spettatori 867 per un incasso di 5.344 euro; angoli 5-6; ammoniti Belloni, Meli, Cicconi, Orlando; recupero 3’ e 3’.

CARRARA – Una grande Carrarese, forse la migliore della stagione, ha superato di slancio il Siena rifilando tre reti a una delle squadre più organizzate e arcigne del girone. Approccio feroce degli apuani che dopo neanche 5’ di gioco potevano essere già sul 2-0. A pochi secondi dall’inizio Capello ha smarcato in area Energe ma il tiro di piatto del napoletano è stato deviato in corner da Lanni col piede di richiamo. Al 4’ errore ’sanguinoso’ di Collodel che ha servito Capello il cui bolide ha colpito nel viso Lanni. Nell’occasione il portiere ha subito un trauma cranico che lo ha costretto a uscire al termine del primo tempo. L’appuntamento col gol è stato rimandato soltanto di poco. Al 9’ è arrivato con un’azione tipica della Carrarese, da... quinto a quinto. Cicconi ha crossato da sinistra e Grassini ha raccolto da destra saltando l’uomo e costringendo Lanni alla parata. Sulla respinta Grassini ha rimesso in mezzo per il gol di testa di Capello a porta vuota. Il Siena, una volta sotto, ha avuto una flebile reazione culminata al 44’ in un tiro ravvicinato di Paloschi che, deviato da Marino, ha esaltato i riflessi di Breza. Nel recupero altro squillo azzurro con il cross radente di Cicconi allungato fuori area da Della Latta per il bolide di Schiavi respinto miracolosamente in angolo da un Lanni sempre decisivo, anche se in stato confusionale.

La Carrarese non ha iniziato bene la ripresa. Al 50’ Grassini ci ha messo una pezza su Paloschi solo davanti al portiere e al 53’ Cicconi ha complicato la vita a Breza con uno sciagurato retropassaggio. Dal Canto ha rimesso le cose a posto inserendo Bozhanaj che ha sbaragliato le carte. Al 68’ una gran percussione dell’albanese è stata sventata dalla respinta del portiere ma Energe ha crossato in mezzo e Capello, ancora di testa, ha segnato la sua doppietta con una deviazione facile facile. Al 77’ bella palla in laterale di Schiavi per Bozhanaj che dal limite ha infilato Manni scrivendo i titoli di coda del match.

Gianluca Bondielli