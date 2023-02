La Carrarese sogna di fermare la Reggiana

di Gianluca Bondielli

"Non è vero che a Reggio Emilia non abbiamo nulla da perdere". Esce fuori dal coro dei buonisti Alessandro Dal Canto. "Sono tre punti che valgono come quelli contro l’Imolese – sentenzia il tecnico della Carrarese – e non mi piace che passi il messaggio che visto che a Reggio ci hanno perso tutti possiamo perderci tranquillamente anche noi. Dico che non funziona così perché alla fine i risultati buoni e meno buoni di un campionato vengono determinati dalle partite che non ti aspetti sia in positivo che in negativo".

Battere la Reggiana, insomma, sarebbe uno di quei valori aggiunti che potrebbero alla fine fare la differenza nel piazzamento della Carrarese. Ne è ben consapevole il mister veneto che per questo tiene il piede pigiato sull’acceleratore. "Non ci sono dubbi che incontriamo la squadra più forte del campionato, lo dicono i numeri – riconosce Dal Canto – ma nel calcio nella partita singola può succedere di tutto. Noi siamo reduci da quattro vittorie ed a questa sfida ci arriviamo bene, forse nel miglior modo possibile. I ragazzi sono tutti a disposizione e devono crederci. E’ una partita che tutti vorrebbero giocare, anch’io, e per questo so che saranno pronti".

All’andata l’incrocio coi granata allo stadio dei Marmi terminò in parità dopo un match molto bloccato e avaro di occasioni. "Venivamo entrambi da un momento con risultati altalenanti – ricorda Dal Canto – ma da allora sono cambiate tante cose. Mi aspetto una gara diversa anche perché giocheremo in casa loro dove mi immagino una grande cornice di pubblico. Dico sempre che la classifica vera si delinea a febbraio. Ero convinto che la Reggiana avesse un potenziale superiore ma è stato in questi ultimi mesi che ha saputo sfruttarlo appieno secondo il proprio valore".

A livello di formazione, pur con tutti gli effettivi a disposizione, non sembrano alle liste particolari cambiamenti nella Carrarese anche perché visti i risultati non se ne avverte la necessità. L’attacco è il reparto ultimamente più soggetto a rotazioni. "Le effettuo sia in base alla risultanza del lavoro settimanale che dell’avversario che andiamo ad affrontare. Capello e Giannetti, numeri alla mano, sono gli attaccanti più prolifici ma Energe ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto bene. Bernardotto ha giocato tre partite consecutive rendendosi utile anche se non ha avuto tante opportunità per segnare".