La Carrarese sfiora il colpaccio in Sardegna

TORRES

1

CARRARESE

1

TORRES (4-4-2): Garau; Fabriani, Antonelli, Dametto, Pinna; Saporiti (85’ Lisai), Masala (70’ Lora), Urso, Liviero (46’ Ruocco); Scotto (85’ Omoregbe), Diakite. A disposizione: Carboni, Girgi, Bonavolonta, Campagna, Carminati, Tesio, Gianola, Heinz, Teyou. All. Greco.

CARRARESE (3-5-2): Breza, Imperiale, Marino, Pelagatti; Grassini, Della Latta (59’ Mercati), Bozhanaj (75’ Cerretelli), Schiavi (75’ Palmieri), Cicconi; Energe (88’Castigliani), Cappello. A disposizione: Gatti, Satalino, Folino, Coccia, Frey. All. Dal Canto.

Arbitro: Diop di Treviglio (assitenti Sbardella e Montanelli, quarto uomo D’Agnillo).

Marcatori: 18’ Diakite, 39’ Bozhanaj.

SASSARI – La Carrarese coglie un buon punto in Sardegna a conferma della sua solidità. Il match era delicato, la Torres cercava punti per la salvezza diretta. Il discorso per la squadra di Greco è rimandato. Il risultato tutto sommato è giusto ma la squadra di Dal Canto ha avuto nel finale le occasioni per vincere.

Il primo tempo è stato vivace, con una grande partenza dei rossoblù di casa e la risposta immediata degli apuani. La Torres passa in vantaggio al 18’: angolo destro di Liviero e incornata vincente di Diakite. La reazione della Carrarese, sospinta da Cicconi sulla corsia mancina, è vibrante e al 20’ Antonelli salva sulla linea il tiro di Capello a porta vuota dopo la deviazione corta del portiere Garau. E’ il preludio al pareggio, che arriva al 38’, con Bozhanaj. Il centrocaampista dai piedi buoni va via senza trovare ostacoli e dal limite spara una botta che Garau riesce solo a sfiorare col corpo.

Nel secondo tempo la Torres prova a tornare in vantaggio in apertura: prima una girata di Saporiti al termine di un doppio palleggio con palla fuori, poi le proteste al 51’ per una spinta sempre ai danni dell’esterno destro di casa. L’arbitro lascia (giustamente) correre. Ma la spinta della squadra sassarese finisce in pratica qui. Il calo è vistoso, così come la crescita della Carrarese che spinge forte cercando il colpaccio. Negli ultimi dieci minuti, in particolare, gli apuani si rendoinio pericolosi più volte con Cerretelli, Grassini e Capello. Ma sono le occasioni, a botta sicura, di Mercati (85’) e Palmeri (86’) a far gridare al gol. In entrambi i casi sono provvidenziali gli interventi dell’estremo difensore della Torres Garau. Bravo il portiere, ma si poteva fare meglio. In ogni caso Dal Canto può essere soddisfatto della prova dei suoi.