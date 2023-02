La Carrarese rimonta e stende anche l’Imolese

CARRARESE

2

IMOLESE

1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti (48’ D’Ambrosio), Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta (81’ Mercati), Schiavi, Bozhanaj (81’ Palmieri), Cicconi; Capello (81’ Bernardotto), Giannetti (64’ Energe). A disp: Rovida, Satalino, Folino, Frey, Coccia, Cerretelli. All. Dal Canto.

IMOLESE (4-3-1-2): Molla; Zanon, Camilleri, Maddaloni, Agyemang (73’ Eguelfi); Zanini, Bensaja (46’ Bani), Faggi (81’ Paponi); De Feo (63’ Tulli); D’Auria (81’ Annan), Simeri. A disp: Adorni, Manzari, Serpe, Fort, Scremin, De Vito, Lindholm, Macario. All. Antonioli.

Arbitri: Longo di Cuneo; assistenti Sicurello di Seregno e Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale Dasso di Genova.

Marcatori: 21’ Simeri, 41’ Della Latta, 44’ Capello.

Note: spettatori 779 per un incasso di 2548 euro; angoli 2-3; ammoniti D’Auria, Della Latta, Bani, Breza, Grassini, Marino, Paponi, Annan; recupero 3’ e 5’.

CARRARA – Quarta vittoria consecutiva per la Carrarese che agguanta il quinto posto solitario in classifica. Gli azzurri si sono imposti in rimonta al termine di una gara intensa e combattuta che non ha lesinato gol ed emozioni. Il match si è dipanato secondo le aspettative con i locali a fare la partita e l’Imolese ad agire pericolosamente di rimessa. Al 2’ l’arbitro ha sorvolato su una spinta in area ai danni di Capello. Gli ospiti a sorpresa si sono portati in vantaggio al 21’ con Simeri che ha corretto in rete un insidioso cross basso sfornato da sinistra dall’ex D’Auria. Lo schiaffo preso ha svegliato la Carrarese che al 27’ è andata vicina al pareggio con una deviazione di Giannetti su cui si è superato il portiere Molla. Al 37’ Imperiale ha lanciato perfettamente Cicconi che da sinistra è entrato in area servendo Capello. Il suo bolide di prima intenzione si è stampato sull’incrocio dei pali. E’ stato questo il preludio al pari arrivato al 41’ sullo sviluppo di un corner calciato corto con cross di Schiavi insaccato in rete di testa da Della Latta. Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri hanno trovato subito anche il secondo gol. Stavolta da sinistra è arrivato il cross di Cicconi che Capello di piatto ha scaraventato in rete. Per andare al riposo avanti nel punteggio la Carrarese ha avuto bisogno, però, di una grande uscita a valanga di Breza su Simeri al 45’.

Nella ripresa gli apuani sono rimasti prevalentemente sulla difensiva. Dal Canto ha perso quasi subito per infortunio Pelagatti con D’Ambrosio chiamato a completare una difesa che ha sbandato al 65’ quando è stata presa d’infilata da Simeri che si è involato sfuggendo ad Imperiale e colpendo la traversa. E’ stato questo l’unico vero pericolo corso dai marmiferi che col passare dei minuti, facendo anche ricorso a forze fresche, sono riusciti ad imbrigliare bene l’Imolese.

Gianluca Bondielli