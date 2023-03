La Carrarese non si distrae e vede il 4° posto

CARRARESE

3

RIMINI

1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale (87’ Marino); Grassini (76’ Frey), Della Latta, Schiavi, Bozhanaj (72’ Palmieri), Cicconi; Capello (87’ Giannetti), Bernardotto (46’ Energe). A disp. Rovida, Satalino, Folino, Pinto, Coccia, Mercati, Cerretelli. All. Dal Canto.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli (49’ Allievi), Regini (65’ Matteo Rossetti); Tonelli, Pasa (65’ Vano), Del Carro (65’ Sandri); Biondi, Mencagli (70’ Gabbianelli), Mattia Rossetti. A disp. Galeotti, Lazzarini, Gigli, Rosso, De Rinaldis, Accursi. All. Gaburro.

Arbitri: Renzi di Pesaro. Assistenti Fumarolo di Barletta e Nicosia di Saronno, quarto ufficiale Mbei di Cuneo.

Marcatori: 7’ Imperiale, 21’ Mencagli, 23’ Capello, 73’ Energe.

Note: spettatori 776 per un incasso di 4742 euro; angoli 5-3; ammoniti Cicconi, Del Carro, Della Latta, Vano, Sandri; recupero 2’ e 7’.

CARRARA – La Carrarese centra il sesto risultato utile consecutivo e battendo il Rimini ’vede’ il quarto posto che ora dista un solo punto. Un’altra prova convincente per gli uomini di Dal Canto che, dopo la falsa ripartenza all’inizio dell’anno, hanno ripreso a giocare e a macinare punti. Partono forte gli azzurri che già al 3’ mettono Bernardotto davanti al portiere ma il tiro è troppo ravvicinato e bloccato da Zaccagno in uscita. Il gol è soltanto rimandato perché al 7’ una punizione da destra spizzata da Pelagatti è raccolta sul secondo palo da Imperiale che insacca di testa. Al 13’ ancora Bernardotto ci prova da fuori ma il portiere para in tuffo. La Carrarese a questo punto si accontenta un po’ e abbassa il proprio baricentro. Il Rimini la colpisce alla prima occasione con un gol simile: cross da destra allungato di testa con Mencagli che appostato sul palo opposto conclude l’azione in rete di prima intenzione. Gli ospiti hanno appena il tempo di gioire perché la Carrarese li punisce di nuovo al primo corner. E’ il 23’ quando di testa sempre Pelagatti prolunga la traiettoria del pallone su cui si fionda come una rapace Capello infilando in rete. Nella seconda parte del tempo i locali provano ancora a gestire il nuovo vantaggio.

Nella ripresa Dal Canto inserisce subito Energe per sfruttare la sua velocità negli spazi e la scelta si rivela azzeccata. Al 54’ il nuovo entrato conduce un bel contropiede con scarico su Capello che allarga a sinistra per Bozhanaj. L’albanese rientra e tira sul primo palo con Zaccagno che respinge in corner. Il match si chiude al 73’ grazie ad un gol d’opportunismo di Energe che anticipa difensore e portiere. Il Rimini ha un sussulto e colpisce un palo clamoroso ma rischia a più riprese di capitolare ancora. Le occasioni sono tutte per Energe che all’83’ calcia fiacco e centrale dopo una combinazione con Capello e un minuto dopo sempre su grande assist del compagno centra di piatto il palo interno. Imperiale si immola salvando un gol e subendo un infortunio. Nel recupero il solito Energe con un tiro a giro sorvola la traversa.

Gianluca Bondielli