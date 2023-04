La Carrarese non può accontentarsi del pari

di Gianluca Bondielli

La lotta al quarto posto non ammette rallentamenti. Deve provare a vincere questo pomeriggio (ore 14,30) l’Ancona per agguantare la Carrarese ma anche gli azzurri non possono accontentarsi del pareggio visto che il Gubbio battendo poi in casa alle ore 17.30 la Vis Pesaro li raggiungerebbe. Ci sono tutti i presupposti, dunque, per godersi oggi allo stadio del Conero una partita aperta tra due squadre votate all’attacco. I locali lo faranno con l’abituale spregiudicato 4-3-3, la Carrarese risponderà con un altrettanto offensivo 3-5-2.

La squadra di Alessandro Dal Canto ormai ha ben pochi segreti per gli avversari ma proprio le certezze di gioco e di formazione ne rappresentano il pericolo maggiore. Fondamentalmente per il match odierno i ballottaggi sono tre, uno per reparto. In difesa col recupero di D’Ambrosio si ripresenta uno dei refrain del girone di ritorno: chi gioca in mezzo? Lui o Marino? Su chiunque ricada la scelta si sa che la retroguardia finirà in buone mani. A centrocampo il dubbio è nel ruolo di interno sinistro. Palmieri ha scalato rapidamente le gerarchie e da due giornate si è preso il posto da titolare. La prima alternativa è Bozhanaj che darebbe una fisionomia ancor più a trazione anteriore alla squadra. Col Siena il mister di Castelfranco Veneto si è tenuto l’albanese come asso da calare in corsa ed in effetti il suo ingresso nella ripresa ha "ammazzato" la partita. Meno gettonate le ipotesi Mercati e Cerretelli che nell’ultimo periodo hanno trovato poco spazio. In avanti il recupero a tempo pieno di Giannetti da una soluzione in più rispetto alla coppia Capello-Energe che pure ha fatto così bene contro il Siena.

Il bomber bolognese è tornato in forma, è reduce da una doppietta ed è salito a 13 marcature in campionato. Sarebbe un delitto di lesa maestà lasciarlo fuori. Il "Mertens delle Apuane" è anche lui in salute ed in fiducia. Fin qui, però, ha fatto bene soprattutto in casa dove ha segnato 4 dei suoi 5 gol. In trasferta è stato utilizzato soprattutto come cambio in grado di portare più brio e velocità. Per questo Giannetti alla fine potrebbe anche spuntarla nella lotta ad una maglia da titolare.