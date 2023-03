La Carrarese mette nel mirino l’Ancona

di Gianluca Bondielli

Non sta attraversando un buon momento l’Ancona, prossimo avversario della Carrarese. Gli adriatici hanno fatto soltanto 6 punti nelle ultime 8 partite frutto di una vittoria contro il San Donato Tavarnelle e di tre pareggi contro Lucchese, Torres ed Olbia. Dopo il successo del 4 febbraio contro la Reggiana la squadra di mister Colavitto sembrava proiettata verso altri lidi ed invece ha avuto sul più bello un evidente crollo che non è spiegabile in funzione solo degli infortuni e delle squalifiche che pure ci sono stati. Nonostante tutto i dorici credono ancora nel quarto posto che, se all’inizio non era un obiettivo dichiarato, lo è diventato strada facendo visto che la squadra ha sempre gravitato nelle alte sfere.

Quella di sabato per l’Ancona è ritenuta, dunque, una partita fondamentale per riprenderselo. La Carrarese è molto rispettata dalle parti del Conero anche perché all’andata gli azzurri sono stati la squadra che ha creato più problemi ai biancorossi. La recente flessione di rendimento non ha allontanato la tifoseria che anche in quest’ultimo periodo ha garantito un apporto costante all’Ancona. Gli ultras, anzi, hanno inviato martedì un comunicato nel quale raccomandano di mantenere unione e coesione per sostenere la squadra in queste ultime quattro battaglie. A parte la Carrarese l’Ancona in questo rush finale non avrà un calendario particolarmente impegnativo visto che se la vedrà contro Rimini, Alessandria e Recanatese. La corsa per il quarto posto tra Carrarese, Gubbio, Ancona e Pontedera è ancora apertissima ed i dorici pensano di avere una corsia privilegiata.

Contro la Carrarese l’Ancona recupererà tutti gli effettivi. Rientrano dalla squalifica sia Gatto che Simonetti e torna a disposizione anche Melchiorri che era rimasto fuori a Sassari. Colavitto nelle ultime giornate ha alternato due sistemi di gioco, il 4-3-3 e il 3-4-3. Con la rosa al completo, però, dovrebbe puntare sul modulo base. Davanti a Perucchini i centrali di difesa, se Mondonico non starà benissimo, saranno Camigliano e De Santis mentre Mezzoni a destra e Martina a sinistra agiranno sulle fasce. In mezzo il centrocampo tipo è composto da Simonetti, Gatto e Paolucci mentre il tridente d’attacco comprende Petrella, Melchiorri e Di Massimo.