La Carrarese mette nel mirino la Vis Pesaro

di Gianluca Bondielli

Non sarà la classica partita di fine stagione, quella di questo pomeriggio al “Benelli“ di Pesaro. La Carrarese ha bisogno di punti per certificare il suo quarto posto in classifica, la Vis di Simone Banchieri pur certa dei play out non deve perdere la posizione attuale se non vuole rinunciare ai benefit del piazzamento: seconda gara in casa e salvezza a parità di reti nel doppio confronto. Entrambe le formazioni, insomma, hanno qualcosa d’importante per cui lottare con l’orecchio teso, però, anche ai risultati che arriveranno dagli altri campi che, se positivi, potrebbero alla fine far bastare anche un pareggio.

La Carrarese oltre alle assenze risapute di Giannetti e Rovida deve fare i conti anche con la squalifica di Della Latta. Mister Dal Canto ha, inoltre, due diffidati da gestire: D’Ambrosio e Grassini. Visto che in rosa i sostituti all’altezza ci sono, non ci stupiremmo se alla fine venissero preservati entrambi con Marino e Coccia a fungere da validi sostituti. L’assenza di Della Latta, che si unisce al contestuale rientro di Schiavi, può aprire diversi scenari. L’argentino potrebbe tornare in cabina di regia, nel ruolo cucitogli addosso nel girone di ritorno e che è stata una delle chiavi della lunga striscia dei 13 risultati utili consecutivi ancora in corso. In quel caso come mezzala destra giocherebbero o Palmieri, che in settimana ha avuto un piccolo problema fisico comunque risolto, o Cerretelli. L’altra opzione è quella di insistere su Mercati play, come fatto per necessità contro la Lucchese, dando un ulteriore iniezione di fiducia al ragazzo.

Qualche dubbio sussiste anche in attacco dove si arricchiscono i petali della margherita con il ritorno dalla squalifica di Energe. Il napoletano si gioca con Bernardotto il posto a fianco del capocannoniere della squadra Capello mentre Castigliani ha dimostrato di poter essere una valida alternativa a partita in corso. Ritorna tra i convocati, infine, anche il difensore Pinto mai impiegato quest’anno per il noto infortunio al legamento. Anche sul fronte Vis Pesaro sono alle liste diverse defezioni come quelle dell’infortunato Di Paola e dello squalificato St Clair.