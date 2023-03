La Carrarese mette nel mirino il Fiorenzuola

di Gianluca Bondielli

Carrarese di nuovo in campo questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio dei Marmi contro un Fiorenzuola in evidente difficoltà. La squadra piacentina è reduce dalla sconfitta interna di sabato contro la Recanatese ma più in generale ha perso 10 delle ultime 14 gare disputate. Non rivince un match proprio da 14 turni ovvero dalla terzultima d’andata contro il Rimini. Un digiuno che dura ben tre mesi e mezzo ma che non deve condizionare gli azzurri come sottolineato dallo stesso Alessandro Dal Canto.

"Non dobbiamo soffermarci troppo sul fatto che il nostro ruolino di marcia nelle ultime partite sia positivo mentre quello degli avversari possa essere, invece, negativo perché il calcio ti mette di fronte sempre la partita successiva che è diversa dalle precedenti. Conterà mantenere l’atteggiamento messo in campo nell’ultima fase di campionato rispettando i nostri principi di gioco. All’andata fu una gara particolare: ci mettemmo del nostro per non portare a casa qualche punto e buttammo via una partita in cui creammo molto, senza segnare. Vediamo stavolta di ottenere il massimo perché i punti sono pesanti per tutti".

Per quanto riguarda la possibile turnazione dei giocatori visto l’impegno ravvicinato il mister degli apuani dichiara: "Ho sempre sostenuto di avere a disposizione una rosa di livello e questo aspetto ci consente di cambiare anche se non sono mai stato per modifiche numericamente massicce. È vero, comunque, che ogni giocatore è ben conscio di ciò che deve fare all’interno di meccanismi collettivi noti e questo facilita la possibilità di variare gli interpreti. Dall’infermeria non ho notizie preoccupanti ed in più ritorna Cicconi dalla squalifica. L"

Azzurrina partner degli Azzurri

La Carrarese calcio nella giornata di ieri ha annunciato l’avvio della collaborazione con la società“ Azzurrina Srl“ quale fornitore ufficiale degli “Azzurri” per la stagione sportiva in corso e quella successiva 20232024.