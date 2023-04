La Carrarese inchioda la Lucchese nel finale

Carraraese

2

Lucchese

1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Mercati (62’ Palmieri), Bozhanaj (88’ Cerretelli), Cicconi; Bernardotto (62’ Castigliani), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Marino, Frey, Coccia. All. Dal Canto.

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Quirini (57’ Alagna), Tiritiello, Benassai, De Maria; Mastalli (87’ Romero), Di Quinzio (79’ Visconti), Tumbarello; Rizzo Pinna (79’ Ferro), Panico (87’ D’Alena), Fabbrini. A disp. Cucchietti, Merletti, Ravasio, Bachini. All. Maraia.

Arbitro: Leone di Barletta.

Assistenti: Fracchiolla di Bari e Schirinzi di Casarano.

Quarto uomo: Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori: 29’ Panico, 42’ Cicconi, 85’ Pelagatti.

Note: spettatori 1179 per un incasso di 7740 euro;angoli 6-3; ammoniti D’Ambrosio, Della Latta, Rizzo Pinna, Quirini; recupero 1’ e 4’.

CARRARA – La Carrarese si prende il quarto posto solitario nel girone grazie alla vittoria in rimonta nel finale di un derby molto sofferto a cui si è unito il pareggio subito dal Gubbio nel recupero contro una Torres ridotta in dieci. Parte meglio la Lucchese che già al 5’ costringe Pelagatti al salvataggio sulla linea su una punizione laterale su cui esce male Breza. I tre attaccanti sguscianti dei rossoneri creano grattacapi alla difesa a tre della Carrarese con D’Ambrosio ammonito già nei primi minuti di gioco. Al 20’ su un cross basso di De Maria il colpo di tacco di Panico non sorprende Breza. Il portiere canadese si "incarta", però, al 26’ respingendo in maniera approssimativa un tiro di Fabbrini. Panico è il più lesto a intervenire sulla ribattuta ravvicinata depositando in rete. Il gol preso non sveglia gli azzurri che rischiano ancora al 38’ quando Panico calcia forte con Breza che para in due tempi con difficoltà. La squadra di Dal Canto ha quanto meno il merito di ottimizzare al 42’ una punizione laterale a ridosso dell’area di rigore. Bozhanaj serve intelligentemente Cicconi che dal limite “fredda“ Coletta infilando all’angolino.

Nella ripresa il match si fa molto più equilibrato con poche emozioni su entrambi i fronti. La Carrarese esce sempre di più dal guscio prendendo possesso della metà campo avversaria pur senza trovare grandi spazi mentre la Lucchese si limita al gioco di rimessa. Al 56’ ci prova Bozhanaj con una percussione delle sue ma il tiro dal limite è troppo fiacco e Coletta lo disinnesca facilmente. Nel finale gli azzurri ne hanno di più e su corner di Grassini a svettare in area è la testa di Pelagatti che incorna in rete dando tre punti preziosissimi ai suoi.

A novanta minuti dal termine della regular season la Carrarese diventa così padrona del proprio destino. Vincendo a Pesaro sarebbe sicura di finire quarta. I risultati utili consecutivi della banda di Dal Canto nel frattempo sono saliti a 13. Chapeau.

Gianluca Bondielli