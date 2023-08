La Carrarese fa shopping Ingaggiato il mediano Zuelli

Arriva un rinforzo per la mediana azzurra e si tratta di un innesto giovane. Emanuele Zuelli, classe 2001, si trasferisce in prestito a Carrara dal Pisa. Il meranese è cresciuto nel Chievo Verona con cui ha debuttato in serie B totalizzando 22 presenze. Ha poi disputato due stagioni in serie C con la Juventus Next Gen (45 gettoni bagnati dalla prima e unica rete nei professionisti). Acquistato dal Pisa ha collezionato altre 5 presenze in Serie B. Centrocampista dai buoni tempi di inserimento e capace di giostrare come play in mezzo al campo, Zuelli era conteso anche da Como e Cosenza ma ha scelto di scendere di categoria con l’ambiziosa Carrarese.

"Ho apprezzato che abbiano puntato molto su di me – rivela il giocatore – e la società non nasconde di voler lottare per il vertice. Nell’amichevole con il Pisa ho ammirato una squadra con qualità, personalità e idee di gioco. Con queste premesse e certi propositi non si poteva non essere invogliati ad indossare l’azzurro. La squadra ha grosse qualità in tutti i reparti, non manca nulla per cercare di vincere. Si giocherà in un girone a enorme tasso di difficoltà e ciò è uno stimolo ma la nostra rosa è profonda. Il centrocampo ha diverse certezze con giocatori del calibro di Schiavi, Della Latta e Palmieri ma credo di poter essere un ulteriore pedina per mantenere un certo standard. Ho sempre fatto la mezzala o il regista, ruoli diversi ma che so ricoprire bene".

Gianluca Bondielli