La Carrarese è attiva sul fronte mercato Si tratta in gran segreto

di Gianluca Bondielli

Nel mercato della Carrarese che è decollato a fari spenti si spera che un valore aggiunto per arrivare a qualche giocatore possa essere proprio la presenza di un tecnico carismatico e competente come Alessandro Dal Canto. "Questa è una cosa che mi auguro, lo spero – ammette sorridendo il mister veneto che ha tanta esperienza in Lega Pro e che sa farsi benvolere -. Per il tipo di carattere che ho, al di là della competenza dell’allenatore che è un’altra cosa, ho sempre avuto dei buoni rapporti coi calciatori. Con qualcuno mi ci sono anche scontrato ma fa parte della vita, è normale. Succede anche tra gli amici, figurarsi tra ruoli diversi nel calcio. Non sono né un tipo vendicativo né un rancoroso quindi con me si può discutere, si può litigare, si può fare tutto. Dopo c’è rispetto dei ruoli. Alla fine il mio mi dà la facoltà ma anche il dovere di decidere. Alle volte faccio delle cose antipatiche a qualcuno perché non si può accontentare tutti in questo lavoro. Alle volte il giocatore non riesce ad entrare in questa meccanica dell’allenatore ma è normale che sia così. Quando i giocatori finiranno e si troveranno a fare il mio lavoro si troveranno di fronte a dinamiche totalmente opposte a quelle che vivono adesso da calciatori. Magari allora capiranno che gli allenatori sono costretti a prendere delle decisioni che vanno contro di loro".

Con Dal Canto non ci sono giocatori di avere una maglia: "Non ho mai fatto sconti a nessuno. Non mi è piaciuto mai da giocatore avere allenatori che “battezzassero“ titolari e riserve. I giocatori partono tutti allo stesso livello ma direi una bugia se dicessi che sono tutti uguali. Ognuno ha un’idea di quello che si può sviluppare. Sfido qualunque allenatore a dire che con l’idea che è partito ha finito, non succede mai. Tu allestisci un organico e poi tutti i giocatori si giocano le loro chances perché se partono vuol dire che hanno il benestare di società e allenatore. Mi piace che tutti si possano anche conquistare il posto in un modo anche inaspettato. Un esempio in questo senso che ricordo spesso fu D’Auria (nella foto) a Siena che partì dietro il carro ed è diventato sostanzialmente un titolare inamovibile in breve tempo".