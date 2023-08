La Carrarese del futuro Show di presentazione

Tutto è pronto per il bagno di folla della Carrarese che ha scelto la centralissima piazza Alberica per la presentazione ufficiale della prima squadra che si terrà sabato prossimo a partire dalle 21. L’evento rientrerà all’interno della ’Notte Bianca’ di Carrara, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, e darà modo di avere un’affluenza ancora più partecipata a questo abbraccio virtuale della Carrarese coi propri sostenitori.

Quest’anno la dirigenza apuana ha fatto davvero le cose in grande allestendo una formazione di altissima caratura che può dare importanti soddisfazioni sportive alla città di Carrara. Il mercato ha portato acquisti di rilievo ed il gruppo, capace nello scorso campionato di raggiungere il quarto posto, si è sensibilmente rafforzato. Resta adesso da vedere come la squadra, ben diretta dal condottiero Alessandro Dal Canto, risponderà alle sollecitazioni del campo.

L’inizio del campionato è ancora lontano. Mancano una ventina di giorni alla prima giornata che vedrà gli azzurri esordire in casa il 3 settembre contro la Fermana. In questo lasso di tempo sarà fondamentale trovare il ritmo partita attraverso amichevoli, anche di livello. Proprio in quest’ottica venerdì 18 agosto è stato allestito un ’friendly match’ all’Arena Garibaldi contro il Pisa, avversario di valore che è di riposo nel turno iniziale di serie B in quanto accoppiato al Lecco (le cui sorti sono ancora da decidere). Si alza decisamente l’asticella, quindi, per capitan Della Latta e compagni chiamati a confrontarsi con una compagine di categoria superiore molto più rodata di loro. Ricordiamo che la vendita dei biglietti del settore ospite terminerà il 17 agosto alle ore 19.

Il mercato, intanto, resta ancora aperto e ci sono formazioni che ne stanno approfittando per mettere a segno gli ultimi colpi. La Virtus Entella, ad esempio, si è assicurata in prestito il massese Nicola Mosti dal Modena. Per la Carrarese la campagna acquisti dovrebbe ritenersi chiusa ma chissà che la proprietà azzurra non abbia in serbo qualche altra sorpresa.

Gianluca Bondielli