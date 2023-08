La Carrarese del futuro Attacco super con Opoola

Carrara

La sgambata con la Lavagnese è stata l’occasione per la Carrarese di ufficializzare l’acquisto di Malik Olalekan Opoola, giovanissimo attaccante nigeriano classe 2004. La sgusciante punta africana era con gli azzurri sin dal ritiro ed aveva già partecipato anche al triangolare di Salò ma la firma sul contratto tardava ad arrivare. Tutto si è risolto mercoledì quando il ragazzo si è legato al club apuano sino al 30 giugno 2026. Opoola corona così appena 18enne il suo sogno di avere il primo contratto professionistico. Il ragazzo aveva attirato su di sé l’attenzione della Carrarese e di altre società di serie C grazie alla super stagione col Brindisi che, grazie anche ai suoi gol, ha ottenuto ai play off la promozione in Lega Pro. Partito indietro nelle gerarchie della squadra pugliese, il giocatore si è conquistato la titolarità a suon di reti segnando subito una doppietta alla sua prima apparizione. Alla fine è risultato il capocannoniere con 11 segnature sfornate in poco più di una ventina di presenze. A marzo il nigeriano aveva partecipato anche alla Coppa Carnevale di Viareggio convocato nella rappresentativa di serie D da Giuliano Giannichedda. Mister Alessandro Dal Canto ha avuto modo di vederlo all’opera da vicino in queste settimane di prova ed è stato convinto dalle qualità dell’attaccante, in grado con la propria versatilità di disimpegnarsi su tutto il fronte offensivo. Sarà lui, quindi, il quarto componente dell’attacco "atomico" della Carrarese a fianco di Capello, Simeri e Panico. Malik, che non parla ancora italiano e si esprime per adesso in inglese, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nuova destinazione. "Giocare in serie C è un sogno che si avvera – ha dichiarato -. A Carrara posso imparare a calarmi nel professionismo sperando di ritagliarmi spazio. Gli allenamenti sono duri ma voglio farmi trovare pronto se ci sarà la possibilità. Sono un calciatore veloce che può giocare un po’ ovunque davanti". Questo pomeriggio è in programma un nuovo allenamento e domenica è alle liste un’altro allenamento congiunto allo stadio dei Marmi, stavolta contro l’Aglianese, con inizio alle 16 ed ingresso gratuito nel settore gradinata.

Gianluca Bondielli