La Carrarese corteggia il difensore Borghini Ha grande fisicità

Potrebbe arrivare in difesa il primo acquisto della Carrarese per la stagione 2023-2024. E’ dato per imminente, infatti, il passaggio in azzurro di Diego Borghini, ventiseienne difensore centrale in scadenza con l’Albinoleffe. Il livornese, scuola Empoli, è una vecchia conoscenza di mister Dal Canto con cui ha lavorato ad Arezzo nella stagione 2018-2019 culminata in un buon quarto posto del girone e nella successiva semifinale playoff. Borghini nonostante l’allora giovane età vi aveva totalizzato 11 presenze segnando due reti. Il suo debutto tra i professionisti era avvenuto due anni prima nel Tuttocuoio con una parentesi successiva di un anno a Gavorrano. Diego dopo aver trascorso un biennio e mezzo ad Arezzo, ha fatto altrettanto all’Albinoleffe. Qui il 31 ottobre del 2021 si è rotto anche il legamento crociato ma è tornato più forte di prima tanto da guadagnarsi a gennaio di quest’anno la fascia di capitano della “Celeste“.

Il giocatore è stato uno dei più positivi, giocando 30 partite e siglando 3 reti, in una stagione per la squadra tutt’altro che memorabile caratterizzata dal penultimo posto in classifica e da una salvezza sofferta al playout contro il Mantova. Dotato di buona altezza e fisicità, Borghini ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di braccetto di destra nella difesa a tre venendo impiegato in alcune situazioni anche come “quinto“ di centrocampo. Ritroverebbe, quindi, a Carrara un modulo a lui congeniale. Resta da capire se il suo probabile arrivo, oltre a ringiovanire la difesa, porterà al mancato rinnovo di Pelagatti. Gianluca Bondielli