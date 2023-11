La Carrarese chiede strada alla Juventus “Next Gen“. Dal Canto recupera Schiavi

Schiavi recupera, Cicconi no. Per la trasferta di questa sera ad Alessandria resta fuori uno dei fedelissimi di Dal Canto. Il laterale comasco deve rimanere ai box per un problema fisico e al suo posto sulla fascia sinistra giocherà con tutta probabilità il massese Niccolò Belloni. Per il resto non sono attesi particolari cambiamenti in formazione rispetto all’undici che ha superato il Pescara. Confermata in blocco la difesa con Coppolaro che ritorna a disposizione ma partirà dalla panchina. Non sono previsti avvicendamenti neppure a centrocampo. Se il play argentino non dovesse dare garanzie di tenuta c’è pronto Cerretelli a ricalarsi nel suo vecchio ruolo. In attacco difficile lasciar fuori Panico dopo il gol vittoria contro gli adriatici. Capello, invece, domenica scorsa non è che abbia lasciato particolari tracce. Se proprio ci dovesse essere un po’ di turn over in avanti potrebbe toccare a lui rifiatare a favore di Simeri più che di Morosini.

Nella Carrarese rimangono sempre fuori anche gli indisponibili Capezzi e Giannetti. Si è scelto, inoltre, di lasciare a casa a giocare con la Primavera sia Opoola che Sementa riducendo a 21 il numero dei convocati. Così si è espresso sulla sfida contro i marmiferi il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla, che non sarà in panchina in quanto squalificato: "La Carrarese è una squadra esperta, con qualità e tanti giocatori di categoria. Sarà una partita difficile ma il nostro obiettivo è cercare la vittoria. Sono sicuro che la prestazione sarà all’altezza, perché comunque al di là degli avversari dobbiamo pensare solo a noi. Siamo sicuri di poter mettere in difficoltà chiunque. Sono stati giorni intensi per noi. Siamo partiti dalla delusione di Pontedera, dovuta al risultato perché senza dubbio meritavamo almeno il pari, ed abbiamo reagito passando il turno in Coppa Italia".