La Carrarese cade sul più bello all’Arena

PISA

1

CARRARESE

0

PISA: Loria; Barbieri (81’ Piccinini), Canestrelli, Leverbe (62’ Hermannsson), Beruatto (35’ st Jureskin); Touré (62’ Moreo), Miguel Veloso (73’ Nagy), Marin; D’Alessandro (81’ L. Tramoni), Torregrossa (62’ M. Tramoni), Arena. A disp. Vukovic, Trdan, Coppola, Dubickas,, Biagini. All. Alberto Aquilani.

CARRARESE: Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Grassini (69’ Raimo), Palmieri, Schiavi, Belloni (62’ Zanon), Cicconi; Simeri (62’ Panico), Capello (79’ Opoola). A disp. Tampucci, Mazzini, Sansaro, Pinto, Cartano, Sementa, Morosini, Panico. All. Dal Canto.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Reti: 90’ + 3’ Lisandru Tramoni

Note: Recupero 2’ pt, 3’ st. Spettatori presenti 1688

PISA - Peccato per quel finale. Il gol subito dalla Carrarese di mister Alessandro Dal Canto all’Arena Garibaldi proprio all’ultimo istante, dopo una prova che era stata nel complesso piuttosto gagliarda contro un avversario di Serie B. A conti fatti sono positive le sensazioni gialloblù al termine del test match andato in scena ieri pomeriggio contro il Pisa.

L’uno a zero è maturato proprio in extremis, al minuto 92: il giovane talento nerazzurro Lisandru Tramoni ha infatti inventato una parabola a giro che ha battuto il portiere Bleve il quale – a onor del vero – non era mai stato chiamato a una sola parata nell’arco degli interi novanta minuti di gara. Il che dimostra come la Carrarese abbia nel complesso disputato una partita ordinata e attenta, uno step chiave che si inserisce nel percorso che porterà all’inizio delle vere ostilità. Anzi, c’è da rimarcare che i gialloblù dopo la mezz‘ora hanno messo in difficoltà diverse volte la retroguardia nerazzurra.

Il tenico Alessandro Dal Canto ha così espresso il proprio pensiero al termine dell’amichevole. "Portiamo a casa una buona prova contro una squadra di categoria superiore, che ci ha messo a tratti in difficoltà – ha dichiarato il mister gialloblù – Si è trattato di una partita vera, siamo contenti di essere venuti a Pisa in uno stadio con tanta gente. Le amichevoli altrimenti hanno poco significato senza il pubblico".

La squadra si sta comunque muovendo sulla strada giusta: "Abbiamo ancora qualcosa da mettere a posto, soprattutto in mezzo al campo – prosegue ancora Dal Canto – Sono contento dell’applicazione dei giocatori. Avevamo di fronte una squadra di categoria superiore e abbiamo dimostrato tempra e agonismo".

L’allenatore della Carrarese ha concluso infine la sua analisi post gara parlando di strategie e di mercato: "Dobbiamo ancora oliare qualche meccanismo perché anche quest’anno abbiamo cambiato tanto e ci vuole del tempo perché funzioni tutto alla perfezione – chiude il tecnico – Alla fine del mercato allestiremo una buonissima squadra, ma quest’anno sarà un girone anomalo e tosto: difficile come questo non si vedeva davvero da molto tempo, anzi forse è il più duro degli ultimi anni".