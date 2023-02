La capolista Mulazzo chiede strada al Pappiana Derby di fuoco alla ’Fossa’ tra Atletico e D.B. Fossone

Meno otto all’alba, la faccenda sul palco della Seconda Categoria si fa seria. Dopo un profondo studio sulle dirette interessate, qui si tratta di capire: chi ha talento per lanciare la volata? È la solita storia: doti di fondo e resistenza, per onorare la primavera che sta per esplodere. Ma anche mezzi tecnico-tattici da sempre indispensabili per evitare l’incompiuta. Andiamo al bilancio parziale, anche se ancora non c’è già una ricca selezione. In testa, la nuova coppia La Cella e Mulazzo, lì sotto ad una sola lunghezza il Ricortola (oggi a riposo), a meno quattro il san Macario, a sei la Fivizzanese.

I rossoblù di mister Strata dopo il pari di domenica scorsa in casa dell’agguerrito Pontasserchio appaiono ancora squadra da battere, a patto che oggi, a partire dalle 15 al “Calani“ di Groppoli, nello scontro testa-coda, battano il Pappiana. I pisani de La Cella che viaggiano a braccetto dei lunigianesi sulla cima più alta della classifica; oggi si apprestano a smontare la giovane banda della Filattierese. I Castellani verdeoro si presentano al “Betti“ di Golena D’Arno in formazione ridotta a causa delle squalifiche di Iorfida, Ferrarini, mancheranno altri profili non al meglio della condizione per acciacchi di varia natura.

Il big match della giornata va in onda in via della Chiesa, a confronto i padroni di casa del San Macario e la Carrarese Giovani. L’undici marmifero di Ivano Gigli, nel pomeriggio dopo la convincente vittoria su La Cella nell’ultimo turno, sprigionerà tutta la sua intensità agonistica con l’intento di incassare il massimo della posta in palio per mantenere aperte strade percorribili alla conquista dell’area playoff. "La mia squadra ha i mezzi per mettere in difficoltà il San Macario – spiega Gigli –. Loro sono un collettivo che sa farsi rispettare, sa offrire grandi prestazioni, ma noi non abbiamo nulla da perdere. Abbiamo l’occasione per dimostrare subito che quello di domenica contro La Cella non è stato un episodio. Una partita così gli stimoli non mancano. Ho visto i ragazzi concentrati per questo impegno, sono fiducioso".

La domenica numero 21 mette a confronto alla mitica “Fossa dei Leoni“ l’Atletico Carrara e il Don Bosco Fossone. Una stramarmifera che chiama i tecnici Secchiari e Ulivi a nascondere trappole micidiali per superarsi e affermarsi nel campanile. Approdiamo a Monzone, dove si calerà il Ponte alle Origini. I Granata di Maurelli che non possono più rinviare l’appuntamento dopo l’1-4 rifilatogli dal Mulazzo.