La bellezza più grande il ritorno del pubblico La tribuna lato mare praticamente tutta piena

Torna il grande pubblico per la stracittadina di basket. Dopo le stagioni del covid (giocate davanti a pochi intimi) e dopo il derby del girone di andata di quest’anno giocato a porte rigidamente chiuse, il derby di ritorno ha visto la tribuna lato mare praticamente piena (circa 180 le persone presenti). Pubblico corretto, con una leggera prevalenza di tifosi biancocelesti, ma entrambe le fazioni si sono divertite e non hanno dato luogo ad intemperanze. Tutto molto positivo se non fosse che dal 20 dicembre 2021 il palazzetto dello sport di Avenza è inibito al pubblico per ragioni di scurezza perché le attuali condizioni non rispettano le norme antincendio e antisismiche. Che ne sarebbe venuto fuori un pasticcio lo si era già intuito a inizio settimana: tra scarichi di responsabilità e rimpalli di controlli, la direttiva di palazzo civico scritta sulla carta da un anno e mezzo ma disattesa nella pratica da quasi altrettanto tempo, non poteva che produrre altra confusione. E così è stato: nonostante si dovesse giocare a porte chiuse con l’ingresso consentito solo a giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti, per il derby la tribuna si è riempita. Era quasi matematico: se ad ogni partita casalinga di Audax e Cmc sugli spalti ci sono tra le 50 e le 60 persone, per la stracittadina occorre solo sommare le due tifoserie, a cui si aggiungono altri appassionati di basket attratti dal derby.

ma.mu.