L’ Ortola fatica molto, ma passa il turno

Arrivano i primi verdetti nel Torneo delle Frazioni di Massa. Quando manca solamente un turno di gare al termine del girone B di qualificazione, si conoscono già i nomi delle squadre qualificate (Massa Centro, Ortola e Ricortola) e delle eliminate (Romagnano e Turano). Resta solamente da capire chi si piazzerà al primo posto del raggruppamento volando direttamente in semifinale e chi, invece, dovrà disputare il play off per arrivarvi. Nell’ultima giornata il Massa Centro (nella foto) ha staccato il suo pass per la fase successiva battendo di misura (2-1) il Ricortola. I neroverdi sono partiti male nei primi 20 minuti e poi si sono ritrovati a rincorrere.

Il Massa Centro ha trovato i due gol coi suoi centrocampisti Guadagnucci e Fantini e si è fatto trafiggere soltanto su calcio da fermo dal bomber Sabatini. Con questo successo i blu di capitan Rocca finiscono le loro fatiche con 8 punti in 4 gare che gli garantiscono il passaggio del turno ma non il primato nel girone. Quello se lo giocheranno l’Ortola (che ha sette punti) e il Ricortola (che ha sei punti) nel match conclusivo del 30 giugno. Nella stessa serata si disputerà anche il match tra Romagnano e Turano che non avràalcun valore ai fini della classifica visto che le due squadre sono ultime entrambe con 1 punto. L’Ortola ha mantenuto l’imbattibilità e si è qualificata con una gara d’anticipo ma ha rischiato davvero grosso contro il Turano. L’incontro si è concluso con un pirotecnico pareggio per 4 a 4.

Il Turano è andato al riposo addirittura sul 3 a 0 grazie alla tripletta di Alessio Marangon ma nella ripresa ha avuto un imprevedibile crollo. Le reti di Tavoni, Cristiani e Gabrielli hanno riportato Ortola in parità. Con un bel guizzo di Taddeucci il Turano ha rimesso la testa avanti ma poi c’è stato il definitivo pareggio di Antoniotti a sancirne l’eliminazione.