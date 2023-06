Junior Club Next Gen, trasferta da dimenticare: il team marinello costretto ai play out

Lo Junior Club Next Gen ha fallito la partita decisiva nel campionato a squadre maschile di serie B1 e ora sarà costretto al play out per guadagnarsi la permanenza nella categoria. Trasferta da dimenticare a San Mauro Torinese dove il team marinello ha pareggiato (3-3) una sfida che andava vinta a tutti i costi contro un avversario alla portata. C’è l’alibi di un ambiente irriverente e irrispettoso, cosa insolita a questi livelli, che ha esacerbato gli animi e reso la gara tesa e con qualche contestazione di troppo. Le note positive sono arrivate dal vivaio. Il massese Raffaele Landucci ha vinto bene il suo singolare contro il 2.5 Riccardo Sosso (64, 61) mentre il giovane Lorenzo Galeno ha tenuto testa pur perdendo (62, 64) al 2.5 Riccardo Manzetti ma soprattutto ha vinto il doppio assieme allo spagnolo Carlos Lopez Montagud portando a casa il suo primo punto, festeggiatissimo da tutti. Il successo è arrivato al super tie-break (67, 64, 810). Bravo anche lo straniero di giornata, Montagud, che al rientro dopo uno stop di 6 mesi ha battuto con estrema facilità il 2.4 Christian Felline (62, 60). Giornata storta, invece, per il leader Davide Galoppini, battuto in singolare da Alessandro Giuliato (2.4) in un match che lo vedeva favorito (75, 16, 64). Anche nel doppio con Landucci, Galoppini ha perso al super tie break (26, 76, 108) contro il non trascendentale duo Giuliato-Felline.

Gianluca Bondielli