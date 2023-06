Junior Club Next Gen, recriminazioni dopo l'ultima giornata di campionato a Marina di Massa

Lo Junior Club Next Gen sapeva già che sarebbe dovuto passare dai play out per provare a mantenere la squadra maschile in serie B1 ma le recriminazioni aumentano dopo l’ultima giornata di campionato. Il club marinello è riuscito a fermare sul pari (3-3) Pavia togliendole il primato. Si è ritrovato sotto 3-1 dopo gli incontri di singolare ma ha recuperato "spezzando" i doppi. Carlos Lopez Montagud è stato l’unico a vincere lasciando solo un game a Brugnerotto (6-0, 6-1). Davide Galoppini ha lottato ma perso contro il ceco Krumich (4-6, 3-6). Anche Lorenzo Galeno (3-6, 0-6 da Valletta) e Raffaele Landucci (6-7, 2-6 da Cerchi) si sono dovuti arrendere. La riscossa nei doppi: Galoppini e Landucci l’hanno spuntata su Brugnerotto e Krumich (7-5, 7-6), Montegud e Galeno su Valletta e Cerchi (6-2, 7-5). Gli apuani sono però scesi al sesto posto. Una beffa visto che su 6 gare ne hanno persa solo una pareggiandone quattro.

Gianluca Bondielli