“Industrie del marmo“ Successo organizzativo per la Fausto Coppi

Il successo sportivo è di Christian Bagatin (Sias Rime) che ha vinto in una volata ristretta fermando il cronometro a 4h8’5“, ma il successo organizzativo è di tutta la “Fausto Coppi“ la società ciclistica che anche per la 34ª edizione del Gran Premio “Industrie del marmo“ ha messo in piedi una corsa sulle due ruote di respiro internazionale, su un tracciato ormai collaudato ma molto selettivo (93 i ritirati sui 174 chilometri del percorso), un appuntamento fisso del ciclismo internazionale under 23. Una gara che si corre dal 1988 e che è saltata solo negli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia.

Uno sforzo organizzativo dove nulla è stato lasciato al caso, un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra i vertici della “Fausto Coppi“ – presidente Andrea Borghini, vice Bruno Bianchi e Vittorio Isoppi, direttore generale Giorgio Borghini (nella foto) –, i volontari, le istituzioni, gli sponsor. Una macchina organizzativa che ha lavorato per mesi, che ha coinvolto 500 persone tra volontari e personale di servizio lungo le strade dove la carovana (direttore di gara Alessio Baudone, condirettore Marco Casini, presidente giuria Durlen Mladen) ha dato spettacolo per oltre quattro ore, e che un per giorno ha messo Carrara al centro del ciclismo internazionale degli Uder 23 che non si sono risparmiati per portare a casa la scultura in marmo riservata al vincitore.

