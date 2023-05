Incetta di medaglie per il “Parco“

Un secondo posto assoluto e tanti podi di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane nella quarta edizione del trofeo “Sindaci for Meyer“, gara di nove chilometri sulle strada di Barbarasco, in Lunigiana. Con il podio assoluto di Nicola Vanni sono arrivati anche i successi di categoria per Mirco Pierotti (SM), Enrico Piastra (SM50), Luciano Bianchi (SM60) e Fabrizio Santi (SM65); il secondo posto di categoria per Gino Cappelli (SM65), il terzo posto di categoria per Nicola Cappelli (SM40) e Francesca Tesconi (SF50), oltre alle buone prove di Mirco Toma, Maurizio Pierotti, Giovanni Balloni, Simone Carlini, Simone Bordigoni, Alessandro Marlia e Cristina De Rocco. Biancoverdi protagonisti anche alla 50esima edizione del “Giro della mura di Ferrara“, gara di 12,5 chilometri, con la vittoria assoluta di Giorgio Scialabba; mentre alla 20esima edizione del “Circuito Internazionale“ gara di 10 chilometri a Oderzo, nel trevigiano, belle prove per Nicolò Bedini e Francesco Nardone.

ma.mu.