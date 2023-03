Inaugurazione con supersfida al Raffi Romagnano-Viareggio che spettacolo

di Gianluca Bondielli

Alla fine il big match di domenica tra Romagnano e Viareggio, valevole per la 25ª giornata del campionato di Prima Categoria si giocherà al campo sportivo “Raffi“ di Castagnara. Dopo una settimana frenetica, nella quale erano state individuate altre possibili sedi su Carrara, la scelta è ricaduta sull’impianto di casa dove da pochissimi giorni sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica.

La supersfida per il titolo sarà, quindi, anche l’occasione per l’inaugurazione del nuovo stadio. L’ultima parola in merito l’ha avuta la Questura di Massa Carrara che, una volta preso atto delle indicazioni arrivate da Comune e Vigili del Fuoco ed effettuato un debito sopralluogo, ha deciso per motivi di sicurezza di non andare oltre il limite consentito di 200 spettatori che verranno così divisi: 130 ingressi destinati alla tifoseria di casa e 70 a quella ospite. I biglietti saranno acquistabili unicamente in prevendita mentre domenica la biglietteria resterà chiusa. La quota di tagliandi destinata alla tifoseria di casa sarà acquistabile allo stadio “Raffi“ oggi (dalle ore 14 alle ore 17) e domani (dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. Per garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella vendita dei biglietti L’Asd Romagnano Calcio non accetterà prenotazioni telefoniche ma solo in presenza. Gli unici referenti sono il direttore generale Andrea Pucci ed il direttore sportivo Gabriele Panizzi. "Esprimiamo il nostro rammarico per non poter consentire l’entrata a tutti gli sportivi di Romagnano in una partita così importante – ha comunicato la società amaranto – ma dobbiamo attenerci alle disposizioni prese dagli enti preposti per ragione di ordine pubblico. Ci scusiamo con i nostri tifosi e li invitiamo a sostenere la squadra ed a mantenere un comportamento corretto in quella che per il nostro paese deve essere una grande giornata di festa".

Da Viareggio si parlava di almeno 200 tifosi sul piede di partenza ma si dovranno accontentare di 70 posti.