In attacco ballottaggio tra Energe e Bernardotto

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Gkertsos, Parodi, Pellizzari, De Nuzzo; Scorza, Giandonato, Misuraca; Neglia, Fischnaller, Maggio. A disp.: De Matteis, Nardi, Eleuteri, Spedalieri, Graziano, Tulissi, Vessella, Romeo, Busatto, Pinzi, Carosso, Nannelli, Pampano, Ronci. All. Protti.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Coccia; Capello, Bernardotto. A disp.: Rovida, Satalino, Marino, Folino, Frey, Mercati, Palmieri, Cerretelli, Castigliani, Giannetti, Energe. All. Dal Canto.

Arbitro: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa).

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Nicolò Moroni (Treviglio).

Quarto uomo: Leonardo Leorsini (Terni).

Stadio: Bruno Recchioni (ore 17,30).

CARRARA – Lo squalificato Cicconi sarà sostituito da Coccia. Con Giannetti non al meglio potrebbe toccare ancora Bernardotto partire titolare assieme a Capello o in subordine a Energe. Nella Fermana in cabina di regia Giandonato.