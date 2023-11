Illanes non sbaglia un intervento. Bene Di Gennaro

BLEVE 6,5. Un paio di buoni interventi.

DI GENNARO 7. Giganteggia in difesa.

ILLANES 7. Non sbaglia un intervento. Anche quando arrivano i crampi continua a prenderle tutte lui.

IMPERIALE 7. Ringhia su ogni avversario, bravo anche sulle diagonali.

ZANON 6.5. Difensivamente attento, si fa notare anche per qualche bella accelerazione.

DELLA LATTA 7. Difficilmente perde un contrasto o sbaglia un passaggio. Bravo nel portare sempre pressione senza palla. SCHIAVI 7. Play dinamico e moderno che sa schermare bene la difesa ma si esalta nella riconquista della palla.

PALMIERI 6. L’uomo un po’ più in ombra del centrocampo azzurro. Anche lui utile, comunque, nel lavoro di "filtro" (78’ ZUELLI 6. Buon impatto sul match. Da un suo intercetto nasce una ripartenza che poteva essere letale).

CICCONI 6. Come spesso accade gli basta una giocata per lasciare il segno ma pecca nella continuità (74’ BELLONI 6. Si cala subito nel clima operaio che richiede il match).

CAPELLO 5,5. L’arbitro non lo tutela non fischiandogli quasi mai fallo a favore ma oggettivamente fa pochino (74’ SIMERI 6. Non chiude a dovere un contropiede in superiorità numerica ignorando Panico. Si riscatta parzialmente più avanti mettendolo davanti al portiere).

PANICO 7,5. Un gol che vale oro e interrompe il digiuno. Importantissimo ma anche bellissimo. Per il resto scatti a ripetizione e una sagace protezione di palla (89’ MOROSINI n.g.).

ALL. DAL CANTO 7. Squadra ben messa in campo e con lo spirito giusto. Il campo gli da ragione anche nelle scelte dei singoli.

Gian. Bond.