Il torneo fa due tappe a Ricortola Qui un ottavo e un quarto di finale

La 73esima Viareggio Cup farà scalo a Ricortola. La società neroverde si è assicurata sul proprio terreno la disputa di un ottavo di finale e di un quarto di finale della conosciutissima Coppa Carnevale. Martedì 28 marzo al campo sportivo comunale di via delle Pinete si svolgerà con inizio alle ore 15 l’ottavo di finale mentre giovedì 30 marzo allo stesso orario andrà in scena il quarto di finale. "Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa portata sul nostro impianto – ha detto il vicepresidente Alfredo Maggiani – Le squadre troveranno un terreno in erba naturale appena rifatto. In questa stagione abbiamo deciso di fare due semine per garantire un manto erboso perfetto sia per il torneo di Viareggio, proprio per questo domenica con la nostra prima squadra non utilizzeremo il campo, che per i tornei giovanili di primavera. Avremo lo storico “Aldo Mosti“ con tutte le categoria in lizza e con una speciale giornata dedicate alle “Girl“ il 2 giugno con la partecipazione di società femminili importanti del panorama italiano. Il 10 e 11 giugno, infine, avremo il prestigioso “Città di Massa“ a cui parteciperanno club professionistici come di Carrarese, Spezia, Pisa, Entella, Empoli, Roma e Parma".

Gianluca Bondielli