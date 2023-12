Il tecnico: "Gli arbitri non sono i protagonisti"

Non le manda a dire all’arbitro e ai suoi assistenti Alessandro Dal Canto (nella foto) al termine della gara con il Rimini. Il tecnico della Carrarese mette sotto la lente quegli episodi che hanno decisamente pesato su quella che, alla fine, è la quinta sconfitta stagionale. Sempre fuori casa. "La squadra ha giocato una buona prima mezz’ora – dice – nella quale abbiamo anche creato i presupposti per andare in vantaggio. Poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo concesso qualche palla ai nostri avversari in contropiede". Film del primo tempo registrato, poi nella ripresa entra in gioco la terna. "Per la seconda domenica consecutiva – tuona Dal Canto – si è erta a protagonista la terna. Non sono solito commentare questi episodi, ma in questa occasione non posso non farlo. Sull’episodio del calcio di rigore il pallone prima sbatte sulla coscia del nostro difensore e poi sulla mano e sull’espulsione di Della Latta lui protegge il pallone e non dà una gomitata all’avversario. Gli arbitri dovrebbero capire che fanno parte del sistema-calcio, non ne sono i protagonisti".

Ma c’è da dire qualcosa anche sull’espulsione di Illanes. "Ero a un metro e ho sentito tutto – rivela Dal Canto – Non ha detto niente di offensivo all’arbitro. Ora ho tre squalificati anche per la prossima partita". Poi si torna ad analizzare la gara. "Che è stata senza sussulti. Il Rimini ha fatto la sua partita, più o meno del nostro stesso livello. Commentando l’operato della terna non voglio giustificare la sconfitta e tanto meno penso che gli arbitri ce l’abbiano con noi. Ma noi quando sbagliamo andiamo a casa, se succedesse anche ad altri sarebbe giusto". Resta il fatto che, seppur giocando una discreta gara, la Carrarese là davanti anche in Romagna a fatica è riuscita a pungere. "Abbiamo un problema con il gol – ammette il tecnico dei toscani – Produciamo a sufficienza per farne qualcuno in più, ma non lo facciamo. Ma, ripeto, anche a Rimini abbiamo fatto la nostra partita, quella che dovevamo fare. Ora pensiamo soltanto alla Lucchese".

do.fi.