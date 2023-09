Il Serricciolo vince alla prima: ottimo l'approccio alla gara di Coppa Toscana a Serricciolo

Buono il primo atto del Serricciolo che nella prima gara ufficiale di Coppa Toscana di Prima Categoria ha conquistato in esterna il successo contro i cugini del Mulazzo. Le note positive sono state sicuramente l’ottimo approccio alla gara, nonostante il reparto offensivo non fosse ancora al completo, e lo spirito con cui i gialloblù hanno aggredito sin dai primi minuti gli avversari. Da rivedere il rilassamento sul doppio vantaggio che ha consentito ai locali di ritornare in partita, riaprendo di fatto una sfida che sembrava ormai chiusa. Le emozioni non sono mancate con gli ospiti che sono andati vicinissimi al vantaggio dopo dieci minuti con la micidiale conclusione dalla distanza di Angelotti che ha fatto tremare la traversa.

La ripresa è stata ancor più spettacolare con le due formazioni che hanno alternato buone fasi di gioco e che hanno messo a segno ben cinque marcature. Gli uomini di Borghetti sono partiti meglio e hanno sbloccato il match al 63’ grazie all’autorete di Malatesta per poi raddoppiare poco dopo con il preciso tiro di piatto di Piscopo. Quando il derby sembrava incanalarsi verso una vittoria sicura, i padroni di casa non si sono persi d’animo, rimettendo in carreggiata la gara con Bertano e Occhipinti, bravi a pareggiare i conti. All’86’ è arrivata, però, la svolta dell’incontro con Lisi che si è procurato un importante penalty realizzato dal solito cecchino Angelotti.

Domenica prossima i ragazzi di Strata saranno chiamati al pronto riscatto contro il Romagnano Calcio che sarà poi avversario del Serricciolo nell’ultima partita del triangolare in programma mercoledì 20 settembre.

Ilaria Gallione