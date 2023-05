Il Serricciolo dice addio a Bertacchini: Borghetti il favorito

Paolo Bertacchini, 49 anni, Lunigianese, di Vecchietto, non sarà l’allenatore del Serricciolo nella stagione 2023-24. La decisione è stata comunicata dallo stesso allenatore all’ex presidente Macii e allo storico dirigente dei gialloblù Andrea Gilli. Il divorzio fra il Serricciolo e il tecnico era da qualche settimana noto, infatti l’ex numero tre di Podenzana, Pontremolese e Massese ha voluto anticipare tutti, e soprattutto dare modo alla società di guardarsi intorno per trovare l’ideale sostituto. Paolo Bertacchini che è persona sensibile e tecnico preparato passa mano perché alle prese con nuovi impegni di lavoro ma anche perché ha ritenuto che il suo contributo per la causa si sia concluso. Intanto, voci sempre più insistenti provenienti direttamente da Serricciolo e non smentiti dalla società gialloblù danno come favorito alla guida della squadra Cristiano Borghetti.

Mario Verona, classe 91, campione toscano Juniores regionali, attualmente attaccante del Forza e Coraggio sarebbe diventato l’oggetto dei desideri della Lupo. Passo dopo passo la Filattierese sta affrontando la partita più difficile, quella del mercato in entrata, rendendo noto che la trattativa Giacomo Filippi va avanti. Al di là delle smentite nei giorni scorsi, il ds Angelo Pagani e il jolly in forza alla Pontremolese fino al 30 giugno prossimo, si sono lasciati con l’impegno di ritrovarsi. Ci vorranno tempo e pazienza, ci saranno colpi di coda, parziali ritirate e ripartenze ma l’uomo-mercato dei verdeoro cercherà di trovare la strada giusta e possibilmente imboccarla ben consapevole che sulla sua strada troverà l’ostacolo rappresentato dal Mulazzo che godrebbe dei favori logistici. Intanto oggi lo stesso Pagani, anche se i tempi tecnici lo consentiranno a partire dal primo luglio prossimo, ufficializzerà l’accordo raggiunto con il possente ventisettenne centrocampista Lamin Samb, ultima stagione in forza al Bedonia, con trascorsi nella Valtarese. Passi avanti nella trattativa che mette al centro di particolari attenzioni Andrea D’Imporzano ancora in forza alla Fivizzanese, Fabio Quattromani (centrocampista) e il centrale difensivo Giordano Tortorelli. Tre prospetti di sicuro affidamento che avrebbero confidato ad amici di aver dato una netta preferenza al club castellano. Però è vero, in questi ultimi giorni sono stati almeno tre i club che si sono interessati agli ex Rivasamba Tortorelli e Quattromani.

Ebal.