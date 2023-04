Il Romagnano si mangia le mani e punta ai playoff "Difficile evitare la prima fase, ma siamo pronti"

Si sono complicate sensibilmente le possibilità del Romagnano di saltare la prima fase dei playoff di Prima Categoria interna al girone dopo il pareggio di domenica contro il Corsanico. "E’ stata una partita stregata – commenta il direttore sportivo Gabriele Panizzi – in cui abbiamo colpito cinque pali e il portiere avversario ha compiuto parate in serie. Abbiamo preso il gol del pareggio a un quarto d’ora dalla fine sul primo tiro in porta subito e in quell’occasione ci abbiamo messo del nostro". Gli amaranto del tecnico Massimiliano Incerti, secondi in classifica, hanno allungato a 7 punti il distacco dal Folgor Marlia che osservava il turno di riposo. Un divario che andrebbe ampliato ancora nell’ultimo turno.

"A questo punto diventa difficile arrivare alla ’forbice’ dei 10 punti che ci consentirebbe di saltare la prima fase dei playoff – riconosce Panizzi –. Questa domenica, nell’ultima giornata di campionato, dovremmo vincere a Migliarino Pisano e sperare nel contempo che il Folgor Marlia perda in casa dell’Atletico Lucca. Se non si verificherà questa eventualità, comunque, non sarebbe una tragedia. Avremmo due settimane per prepararci alla sfida che giocheremmo il 7 maggio in campo neutro tra la vincente del match tra Folgor Marlia e una tra Fornacette Casarosa e Forte dei Marmi".

Il ds ammette che questo è un periodo particolare per il Romagnano: "Direi che è il momento più duro dell’intera stagione. Il Viareggio ha vinto il campionato e noi per salire di categoria dobbiamo prepararci a un surplus di lavoro. Non possiamo assolutamente permetterci di mollare proprio adesso perché così facendo finiremmo per buttare al vento tutti questi mesi di sacrifici e di tanti successi. C’è da rimanere tutti sul pezzo: società, staff e giocatori".

Gianluca Bondielli