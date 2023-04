Il Ricortola secondo ’avvisa’ la capolista

RICORTOLA

2

LIDO DI CAMAIORE

0

RICORTOLA: Murgese; Perinelli, Vanni (20’ st Veralli), Angeloni (cap.), Gallone, Michelucci, Pezzetti (29’ st Bertelloni), Sacchetti (39’ st Meloni), Rubino (36’ st Pedrinzani), Conti, Stocchi (14’ pt Giusti). A disp.: Nardini, Cola Antonini, Veschi, Bonni. All. Fini.

LIDO DI CAMAIORE: Pardini F.; Masotti, Chiarini (28’ st Giacone), Dazzi (18’ st Da Prato), Matrone, Biagini (cap.), Vizzoni (18’ st Bertuccelli), Pacini (28’ st Petrucci), Picchi (35’ st Paoli), Pardini An., Luisotti. A disp.: Pieraccini, Pardini Al.. All. Orsetti.

Arbitro: Costantini di Livorno.

Marcatori: 37’ pt Pezzetti, 27’ st Conti.

Note: ammoniti: Gallone, Rubino (R), Masotti, Pacini, Matrone (L).

RICORTOLA – Il Ricortola archivia la pratica Lido di Camaiore e approfitta al meglio del turno di riposo del Mulazzo, superandolo in classifica e tenendo vive le speranze di promozione diretta. Agli uomini di Fini servono quasi 40 minuti per trovare il vantaggio, che arriva al 37’ grazie a Pezzetti, bravo ad infilare Pardini. Nel secondo tempo i neroverdi tentano subito di segnare il gol del raddoppio per mettere al sicuro il risultato, ma il Lido si difende e cerca di far male a sua volta, sbattendo però contro l’ottima retroguardia dei padroni di casa. Al 27’ il 2-0 arriva e porta la firma di Conti, che assicura ai suoi la chance di centrare la promozione diretta in caso di vittoria alla prossima giornata in casa del già retrocesso Don Bosco e di contemporanea sconfitta della Cella a Mulazzo.

Alessandro Salvetti