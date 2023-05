Il Ricortola ci crede "Siamo concentrati"

"Se perdiamo… No, non ci voglio pensare. Un altro anno in Seconda no". Alfredo Maggiani, vice presidente del Ricortola si spaventa al solo pensiero di perdere. Stavolta non vuole scherzi di carnevale fuori stagione. "Lungi da me l’idea di fare lo sbruffone – dice – ma a questo punto solo il Ricortola si può complicare la vita. Il Mulazzo, che rispettiamo, non deve farci paura. Quasi otto mesi di campionato hanno detto che tra noi e loro c’è stata poca differenza, per cui chi scenderà in campo dovrà giocare come sa e come ha fatto sino ad oggi per confermare che la squadra più forte siamo noi". Al quarto tentativo (i primi tre vinti) Maggiani spara al bersaglio della terza finale. "Gli ingredienti per conquistare lo spareggio contro i rossoblù lunigianesi ci sono tutti. Non solo per il vantaggio dei due risultati su tre a nostra disposizione, ma soprattutto perchè i ragazzi sono concentrati e ci tengono, eccome. La squadra ha dimostrato tutto il suo valore nel corso del campionato, dove abbiamo collezionato 17 vittorie, la seconda miglior difesa del torneo e una striscia utile di risultati consecutivi. E’ vero, abbiamo avuto un periodo di appannamento ma il tecnico Alessandro Fini è stato molto bravo a portare il gruppo caricato a questo appuntamento. In più ci sarà tanta gente che oggi si stringerà attorno a noi con calore".

Enrico Baldini