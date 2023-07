Il Presidente Mosti punta in alto a Massa: tre nuovi arrivi

di Gianluca Bondielli

Dopo le conferme di Matteo Rava e Davide Bertipagani, adesso il Futsal Massa ha ufficializzato anche altre operazioni in entrata. La formazione di calcio a 5, che si presenterà con grandi ambizioni ai nastri di partenza del futuro campionato di serie C2, ha comunicato ora il suo primo nuovo acquisto. Si tratta del classe 1999 Thomas Puglione che proviene dai campionati di calcio a 11. Ma ci sono anche due importanti arrivi dal Massa Calcio a 5. Parliamo di una società che ha deciso di interrompere la propria attività e di intraprendere una collaborazione piuttosto stretta proprio con il Futsal Massa. Ecco così il tesseramento di Lorenzo Bendinelli, un giocatore che in questi anni ha sempre dimostrato le sue doti ed il suo notevole valore segnando tanti ed importanti gol, e di Nicolas Giovannetti, altro perno ed uomo di riferimento negli ultimi campionato del Massa Calcio a 5 per tecnica, tenacia e anche fisicità.

Attualmente l’intento della società presieduta dal presidente Giovanni Mosti è proprio quello di mettere a disposizione del nuovo tecnico Giacomo Aliboni un organico importante. Per capirci: un organico in grado di competere con i rivali per il tanto auspicato salto di categoria. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori annunci che potrebbero anche questi “far felici“ i tifosi del Futsal Massa.