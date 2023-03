Il Podenzana Tresana si arrende alla capolista Ma le ragazze di Saccomani escono a testa alta

Il Podenzana Tresana esce a testa alta dalla sfida con la capolista ma è costretto ad arrendersi. Nella 5ª giornata dei playoff di Serie C ligure femminile per la promozione in B, il Vigo Albenga passa a Barbarasco per 3-0, ma la squadra allenata da coach Saccomani tiene testa alle rivali liguri in tutti i set (parziali 24-26, 22-25, 22-25) e avrebbe meritato miglior sorte. Tuttavia la distanza tra le due squadre, seppur minima, c’è e alla fine fa la differenza. Per la cronaca le lunigianesi si sono schierate con Brizzi al palleggio e Martinelli opposto, Allegretto e Pinotti al centro, capitan Francesca Leonardi e Bartoli in alternanza con Zanini di banda, Bruno libero.

Risultati: Genova-Cogovalle Cogoleto Ge 0-3, Serteco Wonder Genova-Celle Varazze Sv 1-3, Vasco Lanfranchi Diano Marina Im-Admo Lavagna Ge 1-3, Podenzana Tresana Volley-Vigo Albenga 0-3.

Classifica: Vigo Albenga 30 punti, Cogovalle 26, Celle Varazze 24, Adamo 19, Normac 14, Serteco Wonder 12, Podenzana Tresana 7, Vasco Lanfranchi 0.