Il Podenzana Tresana chiude in bellezza Netto successo contro il Celle Varazze

Podenzana Tresana

3

Celle Varazze

0

PODENZANA TRESANA: Brizzi, Bartoli, Barbieri, Bacchini, Allegretto, Pinotti, Leonardi F., Zanini, Martinelli, libero Bruno; n.e. Deste, Rocca, Leonardi J. All. Saccomani; vice Cozzani.

CELLE VARAZZE: Villa, Filippini, Arrigo, Bocca, Peroni, Saettone, Molinari, Gandolfi, Graziani, Lamiri, Olivero, liberi La Porta e Moraglio; n.e. Parodi. All. Lamballi; vice Levratto.

Arbitro: Piazza e Sabato.

Parziali: 25-17 25-22 25-17.

BARBARASCO – Il Podenzana Tresana Volley chiude in bellezza, travolgendo a Barbarasco il Celle Varazze, terza forza dei i playoff di Serie C ligure femminile di pallavolo. Rossoblù scese in campo con Brizzi al palleggio e Bartoli in diagonale (dove s’è vista pure la Bacchini), al centro Allegretto e Pinotti, capitan Francesca Leonardi e Martinelli in alternanza con Zanini di banda e Bruno libero. Entrata anche la veterana Barbieri.

Risultati dell’8ª giornata: Cogovalle-Serteco W. Genova 3-0, Normac Ge-Vasco Lanfranchi Diano 3-1, Vigo A.-Admo L. 3-0.

Classifica: Vigo Albenga punto 37, Cogovalle Cogoleto 35, Celle Varazze 27, Admo Lavagna 21, Normac Genova 18, Serteco Wonder Ge 17, Podenzana Tresana V. 10, Vasco Lanfranchi Diano Marino 3.