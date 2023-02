Il Mulazzo si gode il primato e il Ricortola si rifà sotto E la giovane Filattierese comincia a far paura a tutti

L’inseguimento è terminato, il Mulazzo, con il pareggio di Pontasserchio, aggancia sulla cima della classifica La Cella, sconfitta (1-0) sul campo della matricola terribile Carrarese Giovani. Una rincorsa lunga, estenuante, condotta non col passo dei bersaglieri ma in crescendo dopo le sbandate registrate con Navacchio e Atletico Carrara: 7 punti nelle ultime 3 gare, un bottino impensabile alla luce di quanto prodotto all’avvio del girone di ritorno. In chiave di letture la classifica del campionato di Seconda categoria parla sempre più apuolunigianese. Il girone di ritorno è cominciato da cinque turni e la squadra rossoblù da domenica sera è lì, fiera, al primo posto della classifica, primato condiviso con La Cella (38 punti); sotto ad una sola lunghezza c’è nuovamente il Ricortola che ha superato, con fatica, i cugini dell’Atletico Carrara rosicchiando 2 punti al Mulazzo e 3 alla Cella. Naturalmente a un terzo dalla fine del torneo è presto per trarre conclusioni, forse anche per fare il punto della situazione, ma qualche considerazione si può fare. "È doveroso crederci– sostiene il ds Pietro Rizzi del Mulazzo –. Valutando le prestazioni da noi offerte e la nostra forza,arrivare al traguardo non è utopia. Ma non vado oltre, per adesso. Del resto, questo campionato si decide sempre a primavera. Allora emergeranno, senza possibilità di equivoci, i valori di ogni squadra, freschezza atletica compresa".

Un torneo che, a otto giornate dal termine, mantiene le aspettative di inizio stagione, non a torto ritenuto da molti un campionato tra i più avvincenti degli ultimi anni. Cominciano a ricredersi anche tutti coloro che ritenevano la banda-giovani della Filattierese una meteora nelle vicinanza delle zone nobili della classifica, destinata a spegnersi con il passare delle partite. E invece la squadra di Magnani nell’ultima domenica ha sbancato il difficile campo dei cugini della Fivizzanese. La domanda che tutti si pongono ora è se la squadra verdeoro riuscirà a mantenere questa media nella produzione-punti: 10 nelle ultime 4 gare disputate, se avrà la forza e le motivazioni per continuare con questa marcia. Di certo c’è che la squadra è riuscita a trovare una qualità di gioco che, salvo sporadici cali fisiologici, non mostra flessioni. "C’è entusiasmo e soddisfazione nell’ ambiente – dice il presidente Alberto Baroni – non possiamo nasconderlo. Ma c’è anche la consapevolezza che ogni partita sarà un’ impresa da affrontare, a partire ovviamente da domenica in casa dela capolista Cella". Una sorta di esame di maturità per la Filattierese.

Ebal.