Il Mulazzo è ancora sotto choc Rizzi: "Mi attendo una reazione"

La sconfitta casalinga contro il Ricortola, l’ottava stagionale, terza di fronte ai propri sostenitori, ha lasciato una profonda ferita nel Mulazzo. I tifosi hanno lasciato il ‘Calani’ con visibile amarezza. Si trattava di uno scontro al vertice: con questi 3 punti il Ricortola ha raggiunto i lunigianesi al secondo posto. Il campionato del Mulazzo resta comunque positivo, ma la squadra ha mancato in pratica tutti gli appuntamenti importanti. C’è chi chiama in causa i giocatori e chi il tecnico Strata. La tifoseria è scioccataIl gioco nomn convince fino in fondo, tutto secondo parte della tifoseria sembra passare dalle invenzioni dell’attaccante Occhipinti. Fatto sta che nessuno si attendeva questo ko. Ricordiamo che la seconda piazza, se raggiunta, mette a disposizione due risultati su tre nello spareggio-promozione dei playoff.

Anche il diggi Pietro Rizzi (nella foto) c’è rimasto male. "Perdendo con il Ricortola, immeritatamente per quanto prodotto nella partita, abbiamo compromesso il nostro cammino per raggiungere la capolista Cella che deve renderci visita. Dobbiamo crederci ancora ma quanto meno non dobbiamo fallire il secondo posto. Venerdì negli spogliatoi ho ricordato che se dovessimo mancare l’appuntamento la faccia ce la mettiamo tutti, ma soprattutto i giocatori. Non è certo una questione mentale. La società non credo abbia colpe, in estate si è dotata di prospetti ideali per la categoria. Ma nei momenti topici abbiamo perso malamente punti importanti".

E ora dalle ceneri di una sconfitta maturata nei minuti finali cosa uscirà? La retrocessione dal secondo al terzo posto potrebbe lasciare aperta la porta alla sfiducia, ma non ancora alla rassegnazione. Intanto ora il Mulazzo dovrà andare a Fivizzano per un derby da vincere a ogni costo.

Ebal.

