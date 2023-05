Il Mulazzo ci prova "Niente è impossibile"

Secondo atto di una sfida infinita. Stavolta per una delle due contendenti non c’è domani, al quarto incontro (due in campionato, uno in Coppa) tra Mulazzo e Ricortola, oggi, alle 16, a confronto al ’Quartieri’, una delle due dovrà alzare bandiera bianca e lasciare via libera all’altra per la finale di domenica prossima, sempre in campo neutro, contro la vincente di Livorno 9-Vada. L’interrogativo è d’obbligo: quella di oggi sul neutro di Aulla contro i neroverdi, per i rossoblù di Stefano Strata potrebbe essere l’ultima recita della stagione, o sarà il prologo di altre sfide che dovrebbero consegnare il pass alla Prima categoria? Tutto dipenderà dal risultato di questa calda rivincita che il Mulazzo cercherà di vincere ribaltando i favori del pronostico che sono per il Ricortola che ha a disposizione due risultati su tre. "Una sfida playoff – afferma il tecnico Strata – contiene il brivido dell’incertezza per il risultato che vale immensamente per il futuro della mia squadra che in 18 mesi dai fondali di classifica è riuscita per due stagioni consecutive ad arrivare agli spareggi-promozione. Un match dove si devono avere anche gambe e nervi a posto. Cercheremo di limitare i danni per riuscire a invertire un pronostico che non è favorevole. Nel calcio a volte le sfide impossibili finiscono quasi sempre per diventare realizzabili".

Enrico Baldini